Effetto domino: Juventus e Milan restano a mani vuote

L’ultimo intreccio che trapela dalla Francia rischia di stravolgere i piani di Juventus e Milan. Hanno già trovato l’erede.

Nella lenta ed inesorabile risalita della Juventus in questa stagione, un ruolo importante è stato sicuramente ricoperto dalla crescita esponenziale del centrocampo. Grazie soprattutto ad un Rabiot in versione deluxe, Allegri è riuscito a far fronte all’assenza prolungata di Paul Pogba. Il tecnico livornese, però, ha ricevuto risposte importanti anche da Fagioli e Miretti.

Non è invece riuscito ad emergere Leandro Paredes, al quale Allegri ha preferito in svariate circostanze Barrenechea. Salvo clamorosi colpi di scena il play-maker argentino ritornerà al PSG, con la Juve che non ha alcuna intenzione di esercitare il suo riscatto. A quel punto, però, gli uomini mercato della “Vecchia Signora” si ritroveranno nuovamente con l’incombente necessità di puntellare un reparto che negli ultimi anni si è rivelato come la spada di Damocle dello scacchiere juventino. Non è un caso, ad esempio, che alla Juve sia accostato con una certa insistenza il profilo di Youri Tielemans. Il belga, infatti, non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Leicester in scadenza la prossima estate e si sta guardando intorno alla ricerca di nuove soluzioni.

Calciomercato Juventus, Renato Sanches-Tielemans: Milan spalle al muro

Le “Foxes” hanno provato in tutti i modi a trovare l’accordo con il proprio gioiello per l’eventuale prolungamento. Al momento, però, le parti sembrano essere assolutamente distanti. L’Arsenal ha provato ad ingaggiare Tielemans nel corso della scorsa campagna acquisti e non è escluso che i Gunners possano ritornare alla carica nelle prossime settimane.

Il fatto che il Leicester si sia praticamente arreso all’idea di perdere Tielemans a zero è confermato dagli ultimi spifferi che trapelano dalla Francia. Secondo quanto riferito da Jeunesfooteux.com, infatti, il club inglese avrebbe già allacciato i contatti per l’eventuale erede del play belga. Tra i profili monitorati dalle Foxes occhio a Renato Sanches, reduce da una stagione assolutamente in ombra al Psg. Accostato nelle scorse settimane anche al Milan, il lusitano avrebbe esternato il desiderio di cambiare aria. Un suo ritorno in Premier League non è affatto da escludere. A quel punto, però, le porte per uno sbarco in Serie A di Renato Sanches si chiuderebbero definitivamente.