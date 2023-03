Ducksch in Serie A pagando la clausola: ecco come stanno le cose | CM.IT

Le ultime di calciomercato su Ducksch in Serie A, attaccante tedesco con la clausola di rescissione del Werder Brema

Con 8 gol e 6 assist in Bundesliga, Marvin Ducksch sta dando un importante contributo ad una salvezza tranquilla da parte del Werder Brema. Con un contratto in scadenza nel 2024, l’attaccante nativo di Dortmund fa gola a diversi club in vista della prossima estate.

Nelle ultime ore voci dalla Germania riportano dell’interessamento di club di Serie A, ed in particolare del Torino, per il centravanti classe 1994. Dalle informazioni raccolte da Calciomercato.it è emerso che alcune squadre italiane stanno monitorando la situazione di Ducksch, ma non ci sono trattative concrete fino ad oggi. Inoltre è arrivata la smentita in merito al fatto che i granata stiano pensando di pagare la clausola di rescissione fissata a 7,5 milioni di euro presente nel contratto del numero 7 del Werder Brema. Ogni discorso è rimandato al termine della stagione.