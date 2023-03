Doppia richiesta alla Juventus: se non lo accontentano se ne va

Calciomercato Juventus, il suo futuro potrebbe essere in discussione: la richiesta ad Allegri rimescola le carte in tavola.

Alla luce delle tante defezioni in attacco con cui la Juventus si è presentato a San Siro contro l’Inter, ha sorpreso fino ad un certo punto la decisione di Max Allegri di affidarsi a Mati Soulé dal primo minuto.

Il talentoso attaccante argentino ha fornito il suo contributo, rendendosi protagonista di una prestazione volenterosa e frizzante. Chissà che il classe ‘2003 non riesca a ritagliarsi con maggiore continuità un posto importante in prima squadra. Impiegato con costanza nella Next Gen bianconera, dove ha avuto modo di mettersi in risalto a suon di prestazioni esaltanti, il talento di Mar Del Plata intende lanciare segnali importanti all’indirizzo di Max Allegri. In una stagione piuttosto complicata, infatti, la Juventus sta facendo dei propri giovani talenti un serbatoio dal quale attingere a piene mani. L’esplosione di Fagioli, la crescita di Miretti e le prestazioni sempre più convincenti di Gatti ne sono una testimonianza tangibile.

Calciomercato Juventus, Soulé vuole vederci chiaro: maggiore minutaggio o sarà addio

Il futuro di Soulé, però, potrebbe riservare ancora colpi di scena. Stando a quanto riferito da “Repubblica”, infatti, l’argentino avrebbe chiesto delle garanzie non solo da un punto di vista contrattuale ma anche da un punto di vista tecnico.

Soulé si auspica che Allegri possa chiamarlo in causa in più circostanze. Dopo la sosta, del resto, alla luce degli impegni in rapida successione che vedranno protagonisti i bianconeri, Allegri potrebbe ritagliargli un ruolo importante per far rifiatare i vari Chiesa e Di Maria. Nel caso in cui, però, dovesse persistere questa condizione di “limbo”, non è escluso che Soulé possa cominciare a guardarsi intorno alla ricerca di soluzioni interessanti. Scenario – ovviamente – al momento non caldeggiato né dalla Juventus né dallo stesso calciatore. La situazione, però, è da monitorare con attenzione.

Un eventuale addio di Soulé in prestito potrebbe ritornare a configurarsi come opzione credibile nel caso in cui il sudamericano non dovesse sentirsi parte integrante del progetto nel corso dei prossimi mesi. Come già accennato in precedenza, però, la “Vecchia Signora” crede molto in un giovane che passo dopo passo sta cominciando a mostrare tutte le sue qualità.