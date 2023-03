Allarme Chiesa: nuovi controlli al ginocchio

Gli ultimi controlli hanno nuovamente escluso lesioni, ma Chiesa avverte ancora fastidi: volerà in Austria per un consulto medico

A San Siro Federico Chiesa si è fermato nuovamente, allarmando la Juventus e i tifosi sulle sue condizioni.

Gli ultimi esami hanno fatto tirare un sospiro di sollievo all’esterno bianconero, come comunicato dal club: “Gli esami ai quali è stato sottoposto Federico Chiesa nella giornata odierna presso il J|Medical in seguito al problema riscontrato ieri sera hanno escluso lesioni. Le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno”. L’attaccante ha così saltato l’impegno in Nazionale, ma ora vuole vederci chiaro. L’appuntamento è fissato ad Innsbruck, alla clinica Hochrum dal professor Christian Fink: Chiesa ha in agenda per lunedì una visita dal medico che l’ha operato al ginocchio dopo il brutto infortunio. Il giocatore farà un consulto dopo la recente distorsione al ginocchio destro accompagnata da tendinite, anche per cancellare i timori dopo i recenti stop contro Friburgo, nel match di andata, e Inter.

Juventus, Chiesa vola in Austria: le sue condizioni

In casa bianconera filtra comunque ottimismo sulle condizioni dell’esterno in vista della ripresa del campionato e del prosieguo di stagione.

Grazie alle terapie degli ultimi giorni anche la tendinite sembra in via di guarigione. In casa Juve e anche negli ambienti vicini al calciatore filtra ottimismo sul rientro di Chiesa già per la ripresa fissata al primo aprile, contro il Verona. In ogni caso, il bianconero vuole spazzare via ogni dubbio e lunedì volerà in Austria. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti.