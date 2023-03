Vale il doppio, ma l’Inter accetta 25 milioni di euro

Nuova possibile operazione, dopo Hakimi nell’estate 2020, tra i nerazzurri e le ‘Merengues’ di Florentino Perez

Tre anni dopo Hakimi, oltre 40 milioni in tutto, Inter e Real Madrid potrebbero portare a termine un’altra operazione di calciomercato. Curiosità, sempre con protagonista un terzino destro: parliamo stavolta di Denzel Dumfries.

L’olandese è da tempo il ‘prescelto’ per ridare ossigeno alle (vuote) casse dei nerazzurri, il problema è che sta disputando una stagione pessima con l’illusione del Mondiale che aveva spinto Marotta e soci a chiedere ben 60 milioni per il suo cartellino. Che ora, invece, si è del tutto deprezzato, tanto che si parla di una valutazione sui 25-30 milioni.

A quella cifra Zhang potrebbe dire sì, considerate le necessità di bilancio e non solo della società di viale della Liberazione.

Calciomercato Inter, certezze dalla Spagna: il Real ha scelto Dumfries

Le ‘Merengues’ sono a caccia di un rinforzo per la corsia destra di difesa e, secondo ‘Don Diario’, la scelta sarebbe ricaduta proprio sul numero 2 della squadra del traballante Inzaghi.

Ad allettare soprattutto il Real è, manco a dirlo, il prezzo basso del nazionale olandese. A Madrid lo considererebbero estremamente vantaggioso rispetto al valore reale del calciatore, che forse ha pagato sul piano mentale il fatto di essere stato messo sul mercato per fare cassa e i tanti problemi che hanno travolto la squadra. Ad Appiano si dà da tempo per scontata la sua cessione. Si parla sempre di ipotesi Premier, mentre la fonte spagnola dà per molto probabile per non dire certo il suo approdo a Valdebebas: “Il Real ha scelto Dumfries – scrive – come acquisto a destra per la prossima stagione“.