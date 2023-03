DIRETTA Euro 2024, Italia-Inghilterra | Formazioni UFFICIALI LIVE

Il cammino degli azzurri verso Euro 2024 inizia con Italia-Inghilterra, gara che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

Archiviato l’ultimo turno di campionato tra mille polemiche, la Serie A lascia spazio alla Nazionale. Il cammino verso Euro 2024 con una sfida che sta diventando consuetudine negli ultimi mesi: Italia-Inghilterra. Inserite nel Gruppo C insieme a Macedonia del Nord, Malta e Ucraina, le due finaliste di Euro 2020 si ritrovano di fronte per la quarta volta nel giro di un anno e mezzo.

Un periodo in cui la squadra allenata da Roberto Mancini ha saputo indossare i panni di bestia nera degli inglesi in maniera perfetta. Oltre al successo ai rigori nella finale di Londra, gli azzurri hanno pareggiato per 0-0 e vinto per 1-0 nei recenti impegni in Nations League. Tutte le attenzioni della vigilia si sono riversate su Mateo Retegui, convocato dal Ct italiano vista la penuria di attaccanti a disposizione.

Stabile sulla panchina dei “tre leoni” nonostante gli ultimi risultati poco esaltanti, Gareth Southgate va a caccia di rivincite dopo l’eliminazione ai quarti di finale dei mondiali in Qatar per mano della Francia. Calciomercato.it seguirà la sfida del “Maradona” di Napoli in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Italia-Inghilterra

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Toloi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini. Ct. Mancini

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Rice, Bellingham, Phillips; Saka, Kane, Grealish. Ct. Southgate

CLASSIFICA GRUPPO C: Italia, Inghilterra, Macedonia del Nord, Malta e Ucraina 0