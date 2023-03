“Ciao Luca”: il commovente messaggio del Maradona per Vialli

Commovente messaggio in omaggio a Luca Vialli al Maradona prima del fischio d’inizio di Italia-Inghilterra

Prima del fischio d’inizio di Italia-Inghilterra, lo stadio Maradona ha voluto rendere omaggio a Gianluca Vialli.

Quella contro gli inglesi è la prima gara disputata dalla Nazionale dopo la scomparsa dell’ex dirigente. Figura chiave nello staff azzurro, apprezzatissima da giocatori e non solo, Vialli è rimasto nel cuore di tutti i tifosi italiani e di tutto lo staff. Doveroso quindi un omaggio nei suoi confronti.

La scritta “Luca azzurro per sempre” fatta con le luci sul rettangolo verde del Maradona di Napoli, mentre quelle sugli spalti si spegnevano. Così la nazionale italiana, e tutto lo stadio di Napoli, hanno ricordato l’ex dirigente. Applausi e cori hanno omaggiato Vialli, con immagini e un messaggio apparso prima del fischio d’inizio della gara sui cartelloni pubblicitari: “Ciao Luca”. Non l’unico in ricordo dell’ex dirigente azzurro. All’interno della maglia di gara infatti la stessa scritta “Luca azzurro per sempre”.