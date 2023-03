Allarme rosso per Rabiot: Ancelotti e Guardiola mettono nei guai Allegri

La Juventus sta provando a convincere Rabiot a restare in bianconero. Real Madrid e Manchester City possono però complicati i piani dei bianconeri

La Juventus non ha perso le speranze e rilancia sul rinnovo di Adrien Rabiot. Il francese a suon di prestazioni tra trascinando i bianconeri in campo e con Allegri ha trovato la piena maturità dopo stagioni deludenti sotto la Mole.

Adesso la Juve sta ammirando il ‘vero’ Rabiot e il club bianconero si sta muovendo per convincere il giocatore e la mamma-agente Veronique a firmare il prolungamento con la ‘Vecchia Signora’. Il sodalizio piemontese sarebbe anche propenso a fare un sacrificio economico per l’ex PSG, determinante nell’economia del gioco di Allegri anche a livello realizzativo: 9 reti complessive in stagione e record personale per il centrocampista classe ’95. La Juventus potrebbe così accontentare Rabiot sull’ingaggio e sfruttando ancora il Decreto crescita mettere sul piatto una cifra vicina ai 10 milioni di euro, bonus compresi.

Calciomercato Juventus, Klopp prepara l’assalto a Rabiot

La concorrenza però non manca per il club bianconero, con il nazionale transalpino da tempo affascinato da un’esperienza in Premier League.

Arsenal, Newcastle e Chelsea guardano con attenzione a Rabiot, ma è soprattutto il Liverpool che negli ultimi tempi si starebbe muovendo con decisione per i numero 25 della Juve. Klopp è un estimatore del centrocampista e se dovesse restare sulla panchina dei ‘Reds’ spingerebbe per l’arrivo in quel di ‘Anfield’ del francese. Soprattutto se il Liverpool dovesse fallire l’assalto a Bellingham, primo obiettivo dell’allenatore tedesco scrive il ‘Mundo Deportivo’. Real Madrid e Manchester City sembrano però avanti nella corsa al talento inglese, con Klopp che a questo punto potrebbe decidere di virare definitivamente su Rabiot prelevandolo a parametro zero e ricoprendo d’oro il centrocampista con un ricco contratto pluriennale. Allarme ‘Reds’ per la Juventus…