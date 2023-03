Torna Morata, l’ammissione spalanca le porte della Serie A

Alvaro Morata non esclude un nuovo addio all’Atletico Madrid: c’è l’ipotesi di un ritorno in Serie A ma non alla Juventus

Alle volte ritornano, anche se magari cambiano destinazione finale. Tra la Serie A ed Alvaro Morata non tutto potrebbe essere già finito. Dopo le due parentesi alla Juventus, l’attaccante spagnolo potrebbe anche concedere il tris.

Tutto per ‘colpa’ di Depay. L’olandese, infatti, sta iniziando ad ingranare con l’Atletico Madrid e questo sta inevitabilmente togliendo spazio all’ex bianconero. L’ultima partita da titolare nella Liga risale al 12 febbraio, poi da allora soltanto spezzoni a gara in corso, con Depay spesso e volentieri schierato in coppia con Griezmann. Una situazione che non può fare certo felice Morata che, infatti, ha ammesso di “voler giocare di più” ed ha poi aggiungo di essere “molto felice qui, ma non si sa mai in futuro”.

Parole che aprono le porte ad un eventuale addio all’Atletico Madrid in estate, con la possibilità di un ritorno in Serie A visto che non mancano le squadre, anche di primissimo livello, che hanno bisogno di un rinforzo in attacco.

Calciomercato, Morata in Serie A: l’ammissione

Alvaro Morata è un calciatore che farebbe comodo a diverse squadre del nostro campionato. L’ex b potrebbe essere il profilo ideale per il Milan del prossimo anno. I rossoneri hanno la necessità di rinforzare il reparto offensivo.

Con Ibrahimovic che potrebbe smettere, Origi mai pienamente convincente, Pioli (o il prossimo allenatore) avrà bisogno di un calciatore che possa giocare al posto di Giroud ma anche eventualmente, al suo posto. Morata potrebbe rappresentare la scelta più logica, considerando il contratto in scadenza nel 2024, che eviterà una richiesta economica troppo alta dell’Atletico Madrid, e il fatto che lo spagnolo conosce già molto bene il campionato italiano.

In questa stagione Morata ha realizzato 12 reti in ventisei partite disputate nella Liga, un bottino niente male per chi non ha avuto spesso occasioni da partire dall’inizio. Potrebbe farlo magari al Milan: un’idea che potrebbe decollare nei prossimi mesi, quando il mercato inizierà a muoversi a ritmo vertiginoso e i rossoneri dovranno chiudere l’acquisto di un nuovo attaccante. Che sia proprio l’ex Juve Alvaro Morata?