Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 22 marzo

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 22 marzo 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport va allo scoperta di Retegui: “Colpo di tango”, tra Nazionale e mercato irrompe l’italo-argentino, ultima invezione del Ct Mancini. Acquisti flop, primo il Milan: “Lo scudetto degli errori”. La Juve pensa al futuro: “Punta Frattesi, nel mirino anche Holm e Carlos Augusto”. Inter, Dzeko apre al rinnovo per un anno: tocca al club.

“Ciclone Conte”, così apre il Corriere dello Sport in prima pagina. Rottura imminente con il Tottenham, parte la corsa al tecnico. Premier League addio, Serie A sottosopra. “Scudetto al Napoli, contro alla rovescia”, due possibili date: 23 o 29 aprile. Intanto Kvaratskhelia prenota l’Europa. Mou senza difesa: a Roma nei guai. Sarri pensa al futuro: “Una Lazio con tanti italiani”.

Intervista esclusiva di Tuttosport ad Adrien Rabiot: “Restare? Parliamone Juve”. Il centrocampista francese apre al rinnovo con il club bianconero: “Qui sto benissimo, club vincente e cultura del lavoro”. Ferrero: “Ci difenderemo con tutte le forze!”. In casa granata: “Toro, così si toglie l’ipoteca allo stadio”. A Cagliari ci sarà lo stadio Gigi Riva: “Voglio andarci”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 22 marzo

In Spagna, il quotidiano Mundo Deportivo apre con il mercato e un possibile grande ritorno al Barcellona: “Opcion Messi”, il fuoriclasse argentino non rinnova con il Paris Saint-Germain e il Barça studia il piano per il ritorno della ‘Pulce. Oltre a Leo Messi, il club catalano apre anche ad un eventuale ritorno di Aubameyang nel reparto offensivo. “Goles para la Roja”, si legge invece sulla prima pagina di AS. La Spagna prepara i prossimi impegni per le qualificazioni ad Euro 2024 con Joselu, Iago Aspas e Borja Iglesias, novità in attacco del CT De la Fuente. Il Real Madrid sul mercato bussa alla porta del Celta Vigo: “Objetivo Gabri Veiga”.