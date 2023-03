Mirabelli: “Voto Donnarumma alla Juve. Cosa penso di Inzaghi e Pioli” | ESCLUSIVO

Da Inzaghi a Pioli passando per Donnarumma: intervista al DS Mirabelli che parla di Inter e Milan in Champions e di Juventus

E’ una pausa per le Nazionali non facile quella che stanno vivendo Inter e Milan. Le due sconfitte consecutive contro Spezia e Juventus sono costate il secondo posto ai nerazzurri, mentre i rossoneri hanno raccolto un solo punto tra Fiorentina, Salernitana e Udinese che li relegano in quarta posizione.

Per parlare delle due milanesi, Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, oggi al Padova: “Vedendo il derby d’Italia, per me l’Inter ha un organico superiore a quello della Juve. I nerazzurri possono arrivare in finale di Champions League: li vedo favoriti sia contro il Benfica che nella successiva semifinale contro Napoli o Milan. Penso che Inzaghi abbia fatto bene, poi è chiaro che quando le cose non vanno bene, l’allenatore è il primo a finire sulla graticola. Per quanto riguarda il Milan, invece, per me quello di Pioli resta un percorso positivo. E’ un progetto che si fonda sui giovani e quindi io lo confermerei anche se non dovesse qualificarsi per la prossima Champions”.

Infine Mirabelli a Calciomercato.it torna a parlare del suo pupillo Gianluigi Donnarumma. Dopo due stagioni al Paris Saint-Germain, in estate il suo ritorno in Serie A sarebbe agevolato dal Decreto Crescita: “A Gigio sono molto legato perché prima di tutto è un bravissimo ragazzo, oltre ad essere uno dei tre migliori portieri al mondo. Faccio il tifo affinché possa tornare in Italia. Dove? Direi che può andare solo alla Juve, come avrebbe dovuto fare due anni fa”.