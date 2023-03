L’annuncio ora è UFFICIALE: Zidane fino al 2026

Il nome di Zidane attira da sempre l’attenzione, ora arriva anche l’annuncio ufficiale: la firma inattesa è appena arrivata

Dici Zidane e si apre un mondo. Giocatore di gran classe, allenatore di altrettanto talento: tre Champions League vinte, la carriera da tecnica legata finora in maniera indissolubile al Real Madrid.

Tutto è partito da lì, prima che le strade si separassero. Ora Zinedine Zidane aspetta una nuova squadra, un nuovo progetto che possa rapirlo e convincerlo a lasciare la vita da disoccupato per sedersi nuovamente in panchina. Il Psg pensa a lui da tempo ed ora che Galtier ha fallito in Champions il suo nome può tornare di attualità. Come è sempre di attualità anche per la Juventus, così come non è da escludere un approdo in Premier League. Ma c’è anche (ancora) il Real Madrid sullo sfondo: Ancelotti potrebbe dire addio a fine stagione ed un ritorno al ‘Bernabeu’ farebbe la felicità di più di qualcuno nella capitale spagnola.

Lì dove ha mosso i primi passi un altro Zidane, Luca: tutta la trafila nelle giovanili del Real prima di decidere di intraprendere un’altra avventura. Il Rayo Vallecano gli ha dato la prima opportunità, l’Eibar la possibilità di consacrarsi. E ora è arrivata la firma che nessuno si aspettava.

Calciomercato, Luca Zidane ha firmato il rinnovo

Sarà ancora all’Eibar il futuro di Luca Zidane. Il 24enne portiere francese ha firmato il rinnovo di contratto con la società spagnola: accordo fino al 2026 ufficializzato quest’oggi.

Zidane jr è approdato quest’estate all’Eibar, club con il quale ha già collezionato 21 partite. La squadra è prima nella seconda divisione spagnola e il portiere ha dato il suo contributo con 12 cleen sheet e appena 14 reti subite. Per lui il futuro sarà ancora lì e nelle dichiarazioni post annuncio ha espresso la sua gioia: “Sono molto contento e molto felice, il club e i tifosi ti fanno sentire ogni giorno più a mio agio”.

Il suo futuro è quindi scritto e sarà ancora all’Eibar, resta ancora tutto da vedere invece quel che sarà del papà Zinedine. Per l’allenatore si sta avvicinando il momento delle decisioni: presto potrebbe esserci anche la sua di firma.