Southgate esalta il Napoli: “Può vincere la Champions”. Poi l’appello ai tifosi

Dopo Mancini e Verratti, in conferenza stampa al Maradona ci sono Gareth Southgate e Declan Rice: al centro anche il ricordo di Diego

Vigilia di Italia-Inghilterra, grande classica del calcio internazionale. Uno scontro che torna a essere importantissimo, essendo l’esordio nelle qualificazioni a Euro 2024. Dopo Mancini e Verratti, anche Gareth Southgate è intervenuto in conferenza stampa insieme a Declan Rice. Il ct dell’Inghilterra ha parlato della riunione con la squadra, ma anche del Napoli e Diego Armando Maradona.

“Quello che abbiamo fatto in passato non conta. Bisogna avere l’umiltà di fare ancora bene – le sue parole -. Non vinciamo in casa dell’Italia dal 1961 quindi dobbiamo fare la storia. So che l’Italia non ha giocato il Mondiale ma ha giocatori straordinari, sarà molto motivata”. Grande attenzione anche per Harry Kane, che con un gol diventerebbe il maggior bomber della storia della nazionale dei ‘Tre Leoni’: “Dal punto di vista psicologico nel club ha già digerito la delusione Mondiale, ma è una occasione in più per dimostrare di che pasta è fatto”. Grande attenzione anche per l’ordine pubblico, con l’amichevole tra i tifosi che è stata annullata: “Sono contento di giocare in una città che ama il calcio. Ricordo ancora Careca e Maradona quando hanno vinto lo scudetto. Come sempre chiediamo ai nostri tifosi di essere buoni turisti, rispettare la cultura locale e speriamo che la partita nei prossimi due giorni si possa svolgere senza problemi”.

Italia-Inghilterra, Southgate: “Napoli in lizza per vincere la Champions”. E ricorda Maradona

Il tema dell’ordine pubblico è importante, soprattutto dopo quanto visto in occasione di Napoli-Eintracht Francoforte: “Non avrei preferito un’altra città, sono contento di venire qui, è la prima volta per me. Il Napoli sta volando, è una squadra fantastica che vincerà il campionato e ha un ottimo sorteggio anche in Champions, sarà in lizza anche per vincere la Champions”.

La mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale può essere un campanello d’allarme anche per l’Inghilterra? “Non credo ci saranno problemi dal punto di vista mentale, ma queste prime partite sono cruciali. Abbiamo segnato un gol con la Polonia a porte chiuse, che è stato un momento importante anche se alcuni lo davano per scontato”. Poi un ricordo di Maradona e la famosa partita Inghilterra-Argentina: “All’epoca non vedevamo così tanto la Serie A, vedevamo la Coppa dei Campioni, il Milan di Baresi poi anche il Napoli di Maradona, ma ricordo solo Maradona e Careca, ero molto giovane. Probabilmente meglio non parlarne in questa sede di quella partita. Lui è stato una leggenda, so quanto è importante per questa città e l’eredità che ha lasciato”.

Poi le parole di Declan Rice: “Se useremo la partita con la Francia per imparare? Sì, c’erano tanti punti positivi. Possiamo essere competitivi con tutti, ma ora dobbiamo vincere un trofeo, vogliamo battere l’Italia per cominciare al meglio. Kane? Sarebbe bello se battesse domani il record, è un grande capitano e un ottimo leader”.