Il bomber rifiuta il rinnovo: colpo a zero tra Roma e Inter

L’esperto attaccante potrebbe sbarcare in Serie A la prossima estate dopo aver deciso di portare a scadenza il suo contratto

Tra Inter e Roma potrebbe accendersi nelle prossime settimane un’interessante lotta di calciomercato. Entrambi i club, infatti, sono stati di recente accostati a Moussa Dembele, attaccante di proprietà del Lione in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2023.

L’ex centravanti dell’Atletico Madrid, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport Deutschland’, avrebbe già comunicato al club francese la decisione non voler proseguire la sua avventura in squadra e lasciare andare il contratto in scadenza senza alcun rinnovo. Nonostante non si tratti di un profilo di altissimo livello, il 26enne è comunque reduce da una buona stagione in Ligue 1 e soprattutto è integro sotto il piano fisico.

Inter e Roma non sono le uniche formazioni che sono state accostate all’attaccante francese, visto che anche in Inghilterra e Germania si registrano club fortemente interessati per averlo a parametro zero. Un attaccante con la fisicità di Moussa Dembele potrebbe ovviamente far comodo sia alla squadra di Simone Inzaghi che a quella di José Mourinho, un’alternativa ‘low cost’ che per caratteristiche potrebbe trovare nel campionato italiano l’ambiente ideale in cui far bene.

Calciomercato Inter e Roma, Moussa Dembele si libera a zero

Allo stato attuale, considerati gli attaccanti in rosa, va detto che né all’Inter né alla Roma Dembele riuscirebbe a farsi spazio come potenziale titolare.

In vista della prossima estate, però, entrambi i club potrebbero rivoluzionare le proprie rose. L’Inter, ad esempio, è certa della permanenza del solo Lautaro Martinez. Dzeko non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza a fine anno, Lukaku è legato ai nerazzurri da un prestito secco dal Chelsea e Correa con molta probabilità dovrebbe finire sul mercato in uscita dopo un biennio nerazzurro non troppo esaltante.

Per quanto riguarda la Roma, invece, il primo punto interrogativo riguarda Belotti, arrivato gratis la scorsa estate e mai realmente convincente in questi mesi in giallorosso. Anche lo stesso Abraham non ha pienamente soddisfatto le enormi attese nei suoi confronti e potrebbe anche essere sacrificato qualora dalla Premier League arrivassero delle offerte importanti.