Tentazione scambio e prezzo dimezzato: Juve-Milan, l’intrigo è servito

Destini incrociati per Juve e Milan in vista del prossimo calciomercato estivo: l’indiscrezione e tutti i dettagli

Il calciomercato estivo si avvicina e diversi big stanno già infiammando rumors ed indiscrezioni.

In Spagna, in particolare, sta facendo parlare di sé Ansu Fati. Il gioiello del Barcellona sta vivendo una stagione ben al di sotto le aspettative dopo l’importante investitura del club: sono solo 6 i gol messi a referto, 3 in Liga, con altri 3 assist ma soprattutto diversi stop per infortunio. Il classe 2002 non è più così sicuro della sua centralità in blaugrana, al punto che si parla già di una possibile separazione con il Barça. Il suo prezzo, inizialmente fissato oltre i 100 milioni di euro, è già dimezzato. Secondo quanto riportato da Josè Alvarez a ‘El Chiringuito TV’, infatti, Ansu Fati è ora valutato 40-50 milioni di euro. Lo spagnolo potrebbe così diventare un’importante contropartita tecnica in sede di mercato.

Calciomercato Milan e Juventus, carta Ansu Fati per il Barcellona

Il 20enne, a prezzo di fatto dimezzato, potrebbe essere utilizzato dal Barcellona in sede di trattative a partire dalla prossima estate.

In particolare, Ansu Fati rappresenterebbe un’importante contropartita anche per arrivare a Chiesa o Leao in casa Juventus e Milan. Entrambi sono già accostati al club blaugrana e fanno gola a Laporta e Xavi in caso di separazione con Ansu Fati. Le due big di Serie A sono già avvisate.