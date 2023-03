Si infiamma la sfida per il dopo Pioli: duello in Premier

La situazione del Milan si fa sempre più infuocata: i risultati dell’ultimo periodo hanno complicato la corsa di Leao e soci. Intanto anche Pioli spesso è finito nelle discussioni

Il Milan non vive un grande momento di forma. I rossoneri sono arrivati alla sosta per le nazionali perdendo in casa dell’Udinese con un brutto 3-1, collezionando così la seconda sconfitta nelle ultime tre di Serie A.

Uno score che complica e ingolfa ulteriormente la lotta per le prime quattro posizioni, dove i candidati per le tre posizioni alle spalle del Napoli, sono tantissimi. Inevitabili anche le critiche per Stefano Pioli, che non è ancora riuscito a trovare il bandolo della matassa per tirare fuor il ‘Diavolo’ da questa situazione. La squadra ha faticato molto più del dovuto dall’inizio del 2023, ed esclusa una parentesi post cambio di modulo, nell’ultimo periodo ha riscontrato nuovamente difficoltà. La pausa servirà per resettare ed arrivare al meglio ad un mese di aprile che tra campionato e Champions sarà decisivo per la truppa di un Pioli che non potrà sbagliare. A tal proposito c’è anche già un nome che potrebbe stuzzicare per la panchina del futuro in caso di cambiamento.

Calciomercato Milan, sfida col Tottenham per Luis Enrique: duello in panchina

Stando a quanto evidenziato da Sabatini in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ non è da escludere che Massara pensi anche a Luis Enrique. Il tecnico iberico è ancora senza squadra dopo la fine del suo lavoro con la Spagna.

Un nome già passato dalla Serie A ai tempi della Roma, e che potrebbe quindi intrigare il Milan qualora dovesse terminare a fine stagione la storia con Stefano Pioli. Luis Enrique è un profilo di stampo internazionale che però sarebbe conteso, oltre che dai rossoneri, anche dal Tottenham che intanto si prepara a dire addio ad Antonio Conte. Gli Spurs per la panchina, oltre allo spagnolo ex Roma e Barcellona, penserebbero anche ad un ritorno di Mauricio Pochettino, già a Londra tra il 2014 e il 2019.