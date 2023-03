Sbarca a Milano per 25 milioni: Milan e Inter, ecco il primo colpo

Il giocatore è pronto a lasciare il proprio attuale club per vivere una nuova avventura. Ecco chi lo vuole oltre ai rossoneri e ai nerazzurri

Dieci gol e cinque assist in trenta partite giocate. Sono questi i numeri dell’attaccante che la prossima estate può sbarcare a Milano per 20-25 milioni di euro.

Il suo contratto, in scadenza nel 2024, che non verrà rinnovato, non lascia alcun dubbio: lascerà la sua attuale squadra a giugno e Milan e Inter sono tra i club interessati. Stiamo parlando di Noah Okafor, lo svizzero in forza al Salisburgo.

Secondo quanto riportato dal giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport DE, sul proprio profilo Twitter, il nome del giocatore classe 2000 è sul taccuino del club rossonero e di quello nerazzurro ma anche del Tottenham di Antonio Conte. Okafor è una punta centrale, molto mobile, che può dunque giocare anche sugli esterni o come seconda punta. E’ un calciatore dotato di un ottimo dribbling e lo ha messo in mostra anche quando ha giocato in Champions League contro gli uomini di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan e Inter: caccia all’attaccante

Milan e Inter, dunque, sono pronte a sfidarsi per Noah Okafor. L’attaccante svizzero è considerato un elemento utile a completare il reparto di entrambe le formazioni.

I rossoneri in estate correranno ai riparti per migliorare un attacco, che pesa solamente sulle spalle di Olivier Giroud e Rafael Leão. Divock Origi e Ante Rebic hanno, fin qui, deluso le attese e inevitabilmente Paolo Maldini e Frederic Massara correranno ai riparti per offrire a Pioli forze fresche. Verosimilmente il Milan si affiderà ad un nuovo centravanti ma non è da escludere l’arrivo di un altro attaccante, se il belga e il croato dovessero lasciare Milano.

All’Inter, invece, l’unica certezza porta il nome di Lautaro Martinez. Edin Dzeko, infatti, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Ancora non c’è accordo tra le parti e potrebbe fare le valigie così come Romelu Lukaku, quando finirà il prestito con il Chelsea. Non va escluso, inoltre, il possibile addio di Correa, che l’Inter spera di riuscire a piazzare, anche se non sarà facile.