Preferiscono Vlahovic a Kane: 120 milioni alla Juventus

Continuano a rincorrersi i rumors sul futuro di Dusan Vlahovic: le big d’Europa pronte ad affondare il colpo la prossima estate per il centravanti della Juventus

Il Real Madrid rimane vigile sui gioielli della Serie A in vista del prossimo mercato estivo. Florentino Perez è a caccia di un centravanti per raccogliere l’eredità di Benzema e allo stesso tempo convivere con il Pallone d’Oro.

Identikit perfetto che corrisponde al profilo di Dusan Vlahovic, da tempi non sospetti nei radar della dirigenza merengue come scrive il quotidiano AS. Il bomber serbo, insieme al solito Harry Kane, è in prima fila sulla lista della spesa del Real per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Haaland e Mbappe restano i sogni di Florentino, ma sono obiettivi perseguibili non prima del 2024. Carlo Ancelotti (o chi per lui in panchina) avrebbe necessità di un altro attaccante in grado di alternarsi o duettare con Benzema e al momento i due target sensibili sull’agenda degli spagnoli sono appunto Vlahovic e Kane. Kane potrebbe lasciare il Tottenham questa estate senza il rinnovo del contratto in scadenza tra un anno, anche se gli ‘Spurs’ non sarebbero intenzionati eventualmente a fare sconti per dare il via libera per il proprio capitano, valutandolo sempre intorno ai 100 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid prepara l’assalto per Vlahovic

Cifre simili ballerebbero per l’affare Vlahovic, visto che la Juventus (sempre stando a quanto scrive AS) nell’ultimo mercato invernale trattò con il Manchester United la cessione dell’ex Fiorentina per 100-120 milioni.

Le negoziazioni sarebbero state bloccate poi dal suo agente, ma il serbo resterebbe comunque in bilico sotto la Mole e in estate il Real Madrid sarebbe pronto a farsi avanti per portarlo al ‘Santiago Bernabeu‘. Vlahovic, che continua ad essere inoltre nelle mire del Bayern Monaco, si lascerebbe preferire dalla dirigenza dei ‘Blancos’ perché rispetto a Kane sarebbe più funzionale tatticamente e potrebbe convivere in campo senza problemi con Benzema. Le inchieste giudiziarie e la delicata situazione extra campo della Juve – aggiunge AS – potrebbero portare il club bianconero alla necessità di privarsi del suo numero 9 la prossima estate.