Mourinho al Real Madrid: ecco cosa sta succedendo

Josè Mourinho non passa mai di moda e la Roma rischia di vederlo andare via: la big europea è pronto a riprenderselo

In piena lotta per un post Champions e ai quarti di Europa League. La seconda stagione di Mourinho alla Roma potrebbe riservare ancora sorprese. Dopo la conquista della Conference League al primo tentativo, i giallorossi possono regalarsi un finale di stagione importante.

Un finale a cui è legato anche il futuro di Josè Mourinho. Con un contratto fino al 2024, lo ‘Special One’ non è certo di restare sulla panchina giallorossa anche il prossimo anno. I dubbi nascono anche alle continue voci che vogliono il portoghese nel mirino di alcune big europee. In particolare ce ne sarebbe una che è pronto a riaccoglierlo in panchina: non una squadra come tutte le altre ma una società che ha fatto la storia del calcio mondiale e che Mouriho ha già avuto modo di allenare.

Si tratta del Real Madrid che sta valutando cosa fare qualora l’epoca Ancelotti si chiuda a fine stagione. Il tecnico di Reggiolo è indicato come possibile partente, con la possibilità di guidare il Brasile sullo sfondo, e Florentino Perez con i dirigenti stanno valutando il nome giusto. Tra i candidati, stando a quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, ci sarebbe anche l’attuale allenatore della Roma.

Calciomercato Roma, Mourinho-Real: cosa può succedere

Josè Mourinho è uno dei nomi per il futuro della panchina del Real Madrid qualora Carlo Ancelotti terminasse quest’anno la sua avventura in blanco. Il ritorno dello ‘Special One’, riferisce la stessa fonte, non è dei più semplici anche se non manca chi sarebbe entusiasta del suo ritorno al Real.

Il portoghese è in una lunga lista che vede protagonisti allenatori di tutti i tipi: uno dei nome è, ad esempio, Zinedine Zidane, un altro che ha già allenato le merengues. Tra i tecnici esperti ci sono poi Pochettino e Tuchel, così come l’allenatore dell’Eintracht Francoforte Oliver Glasner. Poi ci sono i candidati emergenti: ecco allora Xabi Alonso (ora al Leverkusen), ma soprattutto Raul (al Castilla) e Arbeloa (Juvanil A). Per tutti, compresa Mourinho, c’è la possibilità di prendere il posto di Ancelotti alla guida del Real.