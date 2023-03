L’ex allenatore della Juve al posto di Inzaghi: scenario incredibile

Il tecnico piacentino viaggia spedito verso il divorzio con l’Inter nonostante un contratto da 5,5 milioni netti in scadenza a giugno 2024

Inzaghi via dall’Inter a fine stagione, questa è una possibilità molto concreta vista la evidente spaccatura tra il tecnico e la dirigenza. Le strade dovrebbero dividersi anche in caso di arrivo tra le prime quattro e nonostante un contratto in scadenza a giugno 2024 da circa 5,5 milioni netti. Certo, se poi dovesse vincere la Champions… Per la sua sostituzione si fanno i nomi di Thiago Motta, Juric e De Zerbi. Oltre che di Conte, ad oggi non più di una suggestione. In diretta a ‘TopCalcio 24’, però, il direttore Fabio Ravezzani ha tirato fuori pure un nome clamoroso: quello di Igor Tudor.

“Mi piace molto, perché non pensare a lui?”. ha detto e domandato Ravezzani ai suoi nella riunione di redazione. Tudor sarebbe l’ennesimo ex Juventus a difendere i colori dell’acerrima rivale dei bianconeri, appunto l’Inter. In bianconero dal 1998 al 2005, il croato è poi tornato a Torino da vice allenatore, da secondo di Andrea Pirlo nell’estate 2020 col quale poi arrivò alla rottura nel corso della stagione finendo un po’ ai margini dello staff.

Grande lavoro di Tudor al Marsiglia

In Serie A aveva già guidato, da primo allenatore, l’Udinese due volte in corso d’opera. Dopo l’esperienza a ‘La Vecchia Signora’ ha preso, sempre a stagione iniziata (due giornate), il Verona portandolo al nono posto.

Dopo il Verona, per Tudor è arriva la chiamata del Marsiglia dove sta facendo un grande lavoro applicando sempre un calcio aggressivo e ben organizzato. Attualmente l’OM è secondo in Ligue 1, sette punti dietro la corazzata del Paris Saint-Germain.