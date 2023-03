Irrompe Mourinho, la Juve rischia di dirgli addio: è gratis

La Roma potrebbe cedere Abraham in estate, cercando una grande occasione a parametro zero: tra le suggestioni due pallini di Inter e Juve

La Roma continua a fare grande difficoltà a segnare. Il derby perso con la Lazio ha scatenato nuovamente i malumori nella piazza giallorossa, che si era esaltata dopo la vittoria con la Real Sociedad e un sorteggio favorevole – sulla carta – in Europa League. Ma il problema offensivo resta. I giallorossi hanno il peggiore attacco delle prime otto della Serie A, dietro anche all’Udinese. Colpa senza dubbio di Tammy Abraham e Andrea Belotti, che insieme hanno collezionato in campionato appena sei gol, tra l’altro tutti dell’inglese.

Considerando le coppe, il totale sale a 11 con il Gallo fermo a quota 4 complessivi. Tra l’altro in queste ultime partite Mourinho ha fatto una scelta precisa, ovvero l’ex capitano del Torino titolare a discapito di Abraham che è ormai la sua alternativa. Il che fa specie considerando la stagione scorsa, l’età, soprattutto il costo del cartellino. Nonostante un inizio incoraggiante da parte di Tammy in questo 2023. E allora diventa un fatto che il futuro nella capitale di Abraham sia decisamente in bilico, con la Roma prontissima ad ascoltare offerte. L’Aston Villa ci ha fatto un pensierino (sarebbe un ritorno), in passato si è parlato anche di Manchester United, ma pare decisamente più complicato. Ultimamente è rispuntato il Chelsea, che vanta una clausola di recompra da 80 milioni. Cifra fuori mercato per la situazione attuale, ma i Blues avrebbero senza dubbio una precedenza in una trattativa. Per questo non è da escludere che le società possano anche parlare per un affare a cifre inferiori. Ai giallorossi anche 45 milioni andrebbero più che bene. Ma poi la Roma chi potrebbe prendere?

La situazione finanziaria della Roma è nota da tempo, le morse del Fair Play Finanziario e il settlement agreement, per cui Tiago Pinto in tempi non sospetti ha fatto capire di potersi muovere quasi solo per parametri zero. O comunque per cessioni importanti per finanziare il mercato.

Allora il gm portoghese, insieme a Mourinho (per quanto con un futuro non ancora chiarissimo), si stanno guardando intorno su qualche occasione ghiotta come è stata Paulo Dybala. Tralasciando i vari Messi e Benzema, c’è Marcus Thuram – vecchio pallino dell’Inter – tra i giocatori senza dubbio più appetibili per tutta Europa. Sarebbe un nome ideale per la Roma e Mourinho, ma proprio per questo la concorrenza è foltissima tra Premier e Liga.

Gli altri due papabili sarebbero Moussa Dembele del Lione e Roberto Firmino del Liverpool, entrambi come il francese del Gladbach in scadenza. In particolare il brasiliano è in orbita Serie A da qualche mese, soprattutto Juventus. Si tratta di un giocatore esperto, di grande qualità, che potrebbe subire il fascino di Jose Mourinho e di una nuova esperienza dopo aver vinto tutto. Il giocatore ideale per il portoghese e per quello che ha in mente lui, nel processo di crescita e mentalità vincente della squadra. In caso di permanenza dello Special One potrebbe diventare un giocatore senza dubbio spendibile. Da tenere d’occhio anche Zaha, già accostato a Roma e Milan, che però non è una punta.