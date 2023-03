Inter-Juve nella bufera, Delio Rossi parla chiaro: “Non è giusto”

Il noto tecnico Delio Rossi è intervenuto quest’oggi a Tv Play per parlare dei due accesi derby di ieri, ossia Lazio-Roma e Inter-Juventus

È stata una domenica estremamente intensa e come potrebbe essere altrimenti quando vanno in scena ben due derby di seguito. Lazio-Roma e Inter-Juventus, sfide molto sentite che generano una quantità non misurabile di polemiche.

Il noto allenatore Delio Rossi è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play, per commentare le sfide in questione. Per quanto concerne il Derby d’Italia, il pensiero di Rossi non lascia a tante interpretazioni: “Ho visto poco o niente della sfida tra Inter e Juventus, perché ho preferito guardare il ‘Clasico’ tra Real Madrid e Barcellona. Ho visto soltanto gli highlights e la parte finale del match. Ho letto e sentito che la Juventus ha meritato di vincere e questo la dice lunga sul nostro campionato, che paradossalmente può essere deciso dalla Corte Federale e non da un dato sportivo. Questo non è giusto“.

Gara estremamente nervosa, così come quella che ha visto protagoniste le cugine romane. E l’ex trainer della Lazio se lo aspettava: “Conosco l’importanza del derby, sapevo come le due squadre lo avrebbero affrontato. Avevo detto che la sfida sarebbe stata decisa da un episodio e non escludevo neanche possibili espulsioni. E ci sono state. Non mi sorprende il nervosismo“. Come giudicare il percorso dei biancocelesti fino ad ora? “Non bisogna ragionare in termini di ultimo risultato, bensì in base agli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Se la Lazio dovesse riuscire a centrare la qualificazione alla Champions, credo che si tratterebbe di un risultato importante. In caso contrario, è chiaro che vengono fuori tutti i difetti della stagione. Perciò, bisogna aspettare la fine del campionato per giudicare l’intero percorso“.

Delio Rossi a Tv Play su Mourinho: “Quello che vale per gli altri, vale anche per lui”

Spazio pure al tema Mourinho, ieri sostituito dal vice Foti per squalifica: “Partiamo dal presupposto che stiamo parlando forse dell’allenatore più vincente in assoluto che allena ora in Italia, ma comunque anche lui deve fare i conti con risultati e obiettivi“.

Delio Rossi ha aggiunto: “Quello che vale per gli avversari, vale anche per lui. Se non riuscirà ad entrare tra le prima quattro in campionato e a raggiungere la finale di Europa League, allora sicuramente non sarà positivo il suo bilancio“.