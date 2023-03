“De Ketelaere come Daniel Maldini”: le polemiche non finiscono mai

Il Milan ha chiuso prima della sosta per le nazionali con un’altra brutta sconfitta. Momentaccio per i rossoneri che continuano a raccogliere critiche sia di squadra che sui singoli

Un altro weekend da dimenticare per il Milan che ha perso contro l’Udinese in trasferta per 3-1, confermando il trend negativo di quest’ultimo periodo con un solo punto nelle ultime tre giornate di Serie A disputate.

Critiche per tutti e da ogni dove per la squadra di Stefano Pioli che è al momento quarta con 48 punti ed un vantaggio minimo e risicato sulla Roma che è a 47. Due punti più indietro anche l’Atalanta, mentre la Lazio è scappata al secondo posto e l’Inter, nonostante il ko con la Juve, resta ancora avanti. La corsa Champions quindi si complica per i rossoneri alla luce della folta concorrenza. Intanto anche dopo Udine tornano tematiche ricorrenti, come l’involuzione di Rafael Leao, e il rendimento flop di Charles De Ketelaere, investimento che finora non ha ripagato. In merito all’attaccante portoghese, il giornalista Sandro Sabatini a ‘Pressing’ ha sottolineato: “Leao gioca così da tutto il 2023, a parte la partita con la Salernitana. Mi sembra si cerchi di trovare un alibi per Leao che non ha. Non ha perchè sarà distratto dal contratto, magari ha già la testa altrove”.

Milan, Sabatini all’attacco: “De Ketelaere come Maldini”

Tema di discussione, oltre all’involuzione di squadra rispetto all’annata dello scudetto, è anche il rendimento di De Ketelaere, dal quale era lecito aspettarsi molto di più alla luce anche della cifra investita.

Sabatini ha evidenziato: “Il Milan vince lo scudetto facendo un miracolo. Poi deve comprare un giocatore al posto di Kessie, un numero 10 e un attaccante. In attacco prende Origi, non serve a nulla. Al posto di Kessie non prende nessuno e come trequartista prende De Ketelaere, che mi dispiace dirlo, ma Daniel Maldini più o meno vale lui per il rendimento di quest’anno. Poi possiamo mettere tutti i numeri che ci pare ma la squadra è molto peggio di quella dell’anno scorso”.