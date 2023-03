“Tra i migliori in A”, lo vuole Inzaghi: scacco matto Juve

Il calciatore è sull’onda dell’entusiasmo e stuzzica le fantasie dei top club italiani, Inzaghi lo cerca post Gosens e anticipa Allegri

Inter e Juventus calcheranno il manto erboso dello Stadio ‘San Siro’ con la consapevolezza di dover incidere in una gara tutt’altro che semplice. Al contempo, le due eterne rivali dovranno contendersi anche una spiacevole situazione relativa al mercato la prossima estate.

Ebbene, Simone Inzaghi potrebbe dover fare a meno di Robin Gosens, esterno mancino ex Atalanta ancora nei piani del Bayer Leverkusen. Già nei mesi passati le due società si erano avvicinate nel tentativo di comprendere se vi fossero le condizioni di un trasferimento, ma la dirigenza nerazzurra ha poi preferito dare ascolto alle esigenze del tecnico piacentino per non stravolgere troppo le carte. Massimiliano Allegri, invece, perderà quasi certamente il proprio terzino Alex Sandro dopo otto lunghe stagioni. Entrambe hanno dunque bisogno di almeno un rinforzo di spessore lungo la corsia sinistra e la contesa vede al centro il profilo di Carlos Augusto.

Calciomercato, Inter e Juve spartiscono Carlos Augusto

Il ventiquattrenne brasiliano è reduce dall’ennesima ottima prestazione in campionato con la maglia del Monza, questa volta costellata da un prezioso gol nell’ultima uscita casalinga contro la Cremonese. Per il tecnico Raffaele Palladino non ci sono affatto dubbi: “è uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A“, tanto da fare invidia a Theo Hernandez.

L’Inter sarebbe avvantaggiata sulla Juventus per via della possibilità di sfruttare lo scambio del cartellino di Samuele Mulattieri o Giovanni Fabbian, entrambi superprotagonisti in Serie B con le maglie di Frosinone e Reggina. Giuseppe Marotta è tuttavia molto restio a lasciar partire due dei suoi talenti migliori, motivo per cui è probabile che possa scegliere la via dell’acquisto cash sborsando una cifra vicina ai 10 milioni di euro.