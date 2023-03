PAGELLE E TABELLINO TORINO-NAPOLI 0-4 | Matador Osimhen, Kvara spaziale

Torino-Napoli, apre il solito, dominante, Osimhen di testa. Raddoppia il gemello Kvaratskhelia. Poi il poker azzurro, senza discussioni

TORINO

Milinkovic Savic 5.5 – Nulla può sull’incornata di Osimhen, così come sul rigore di Kvara. Nel mentre, salva un paio di volte la porta. Si inchina ancora ad Osi. Prende anche il quarto

Gravillon 5 – Juric gliela fa cattiva: gli chiede di tenere su Kvara. Tanti calcioni, poco calcio (54′ Djidji 5.5 – Entra a gara chiusa, può far poco)

Schuurs 5 – Non tiene su Osimhen nell’azione dello 0-1, alterna buoni interventi a passaggi a vuoto

Rodriguez 6 – Salva due volte il risultato da un passivo maggiore con due interventi top su Lozano

Singo 5 – Bello il duello con Olivera, a tratti anche vincente. Dopo lo 0-2 depone le armi

Ricci 5.5 – Qualche bella botta dal limite, una buona costanza in campo fin quando il Napoli non esonda nella trequarti granata

Linetty 5 – Non è facile quando di fronte hai un Anguissa in grande condizione (54′ Ilic 6 – L’errore di Juric in formazione: avrebbe potuto dare più qualità ed intensità al Torino se schierato dal primo minuto)

Vojvoda 5 – Tiene e riparte: bel duello con Di Lorenzo, poi si fa ingabbiare nel corso della gara (54′ Buongiorno 6 – Fresco di chiamata in Nazionale, prova a limitare i danni)

Vlasic 5 – Lavora bene sotto Sanabria, creando spazi pericolosi, come nell’occasione di Ricci a metà frazione. Quando il Napoli prende campo, però, si ferma (85′ Seck sv)

Radonjic 5 – Va in asse con Vojvoda e mette in imbarazzo il Napoli sulla sua destra con una serie di giocate importanti. Solo una fiammata, poi si spegne come il Toro

Sanabria 5 – Spreca il possibile 1-1, ma si fa vedere tanto anche se con Rrahmani è davvero complesso

All. Juric 5 – Non gioca neanche una brutta gara: solo che ha scelto troppa forza e poca palla. Paga la sua scelta contro un Napoli così

VOTI NAPOLI

Meret 6 – Non sempre sicuro quando viene chiamato in causa, due parate importanti anche se non perfette. Riesce, però, a fare tutto quello che serve, anche in uscita

Di Lorenzo 7 – Spinge sulla destra, anche se con qualche difficoltà quando Radonjic si allarga. Apre l’azione del terzo gol con un recupero sontuoso

Rrahmani 7 – Il suo lavoro lo fa: tenere su Sanabria. Poi, è chiamato ad uscire e diventa più complesso difendere (71′ Ostigard sv)

Kim 7.5 – Guida la linea all’impatto con i trequartisti, tenendo quando serve su Sanabria. Non si passa mai dalle sue parti. Ma proprio mai, impressionante

Olivera 6.5 – Prova a farsi vedere con Kvara, non sempre pulito. Migliora col passare dei minuti e trova l’assist dello 0-3

Anguissa 7.5 – Determina l’azione da cui nasce il vantaggio del Napoli. Determinante nello spezzare la prima azione del Toro: non molla un attimo

Lobotka 6.5 – Gestisce, chiude e riparte. Tutto in grande serenità (84′ Gaetano sv)

Zielinski 6.5 – Ha il compito di verticalizzare: adempiuto perfettamente (65′ Ndombele 6.5 – Entra e mette dentro il quarto gol del Napoli)

Lozano 6.5 – Qualche difficoltà a trovare terreno su Rodriguez, due grandi occasioni frenate dallo svizzero. Tiene sempre in ambasce la difesa del Toro (65′ Elmas 6 – Gioca in modo ordinato a gara chiusa)

Osimhen 8.5 – Il ventesimo gol stagionale è il frutto di un’elevazione pazzesca: partita durissima per Schuurs. Arriva anche il gol 21 in campionato e 25 in stagione. Difficile trovare aggettivi consoni, anche perché recupera con veemenza la gara dello 0-4 (71′ Simeone sv)

Kvaratskhelia 8.5 – I soliti numeri, maltrattato da Gravillon e tanta applicazione a livello difensivo: una pressione da vena gonfia sul collo, come vuole Spalletti. Giusto per non farsi mancare nulla si prende anche un rigore, lo segna ed esulta come si conviene. Ah, l’assist dello 0-4 vale il voto altissimo

All. Spalletti 8.5 – Resta da chiedersi qual è il limite. Ovviamente in Champions, per una squadra perfetta. Questo Napoli è il suo capolavoro

VOTO ARBITRO

Marchetti 6.5 – Sempre vicino all’azione, decisioni corrette

TABELLINO

RETI: 9′ e 51′ Osimhen, 35′ rig. Kvaratskhelia, 68′ Ndombele

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Gravillon, Schuurs, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. A disposizione: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Buongiorno, Ilic, Pellegri, Adopo, Seck, Djidji, Aina, Gineitis, N’Guessan. Allenatore: Juric

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Idasiak, Gollini, Jesus, Mario Rui, Elmas, Simeone, Bereszynski, Politano, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Gaetano, Ndombele. Allenatore: Spalletti

ARBITRO: Marchetti (VAR: Irrati)

AMMONITI: Gravillon (T), Ndombele (N)

ESPULSI: