Nuova tegola, il titolarissimo dà forfait: salta Lazio-Roma | CM.IT

Un importante calciatore della Lazio di Sarri si vede costretto a dover rinunciare alla partecipazione al derby capitolino contro la Roma

Brutte notizie per la Lazio a poche ore dal sentitissimo derby contro la Roma targata mister José Mourinho. Alla stracittadina dell’Olimpico, infatti, non potrà prendere parte Ivan Provedel.

L’estremo difensore ex Spezia, classe ’94, si vede costretto a dare forfait causa febbre. Maurizio Sarri, dunque, affiderà l’incarico a Luis Maximiano, chiamato a farsi trovare pronto in questa situazione non semplicissima da gestire. Stando alle ultime informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, inoltre, il portiere italiano non era assolutamente in forma già in Olanda, dove i biancocelesti hanno disputato il match di ritorno degli ottavi di Conference League contro l’AZ Alkmaar e sono stati eliminati dalla terza competizione europea (in ordine di importanza). Nonostante una condizione fisica non ottimale Provedel ha scelto comunque di provare a stringere i denti giovedì, ma poi venerdì e sabato ha avuto febbre altissima – intorno ai 39.5 -. Praticamente impossibile vederlo in campo questo tardo pomeriggio, a meno davvero di un mezzo miracolo. Il 29enne, dal canto suo, vorrebbe tentare di rendersi disponibile in qualche modo, considerando ovviamente l’importanza enorme della sfida coi cugini giallorossi. Allo stato attuale, però, le possibilità che ci riesca sono poche. Estremamente più probabile, come detto, l’inserimento nell’undici titolare di Maximiano, che era partito come primo portiere a inizio stagione per poi essere letteralmente surclassato nelle gerarchie da Provedel.

Lazio-Roma, Provedel verso il forfait

Questo probabile forfait, inevitabilmente, non può che destare parecchia preoccupazione nell’ambiente biancoceleste. L’estremo difensore portoghese, infatti, ha giocato appena 6 minuti in Serie A contro il Bologna, alla prima giornata di campionato.

In quell’occasione, Maximiano venne espulso poco dopo il fischio d’inizio del direttore di gara per aver toccato il pallone con le mani fuori area. Un evento che ha segnato il suo percorso con la maglia della Lazio, sebbene fosse appena cominciato. Oggi il destino, quasi sicuramente, gli darà l’opportunità di rifarsi nella gara più sentita della città. Appuntamento da non sbagliare assolutamente, ma la tensione potrebbe giocare brutti scherzi. La Lazio ha inserito Provedel nell’elenco ufficiale dei convocati per il derby. C’è l’intenzione di provarci fino all’ultimo dato che il portiere vuole giocare, ma è durissima.