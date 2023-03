L’ultima idea di Allegri per battere l’Inter: sorpresa in attacco

Massimiliano Allegri sta preparando una sorpresa per Simone Inzaghi in vista di Inter-Juventus: novità nell’attacco bianconero

Il derby d’Italia è una delle partite più affascinanti del campionato italiano, uno dei prodotti di punta della Serie A e anche questa sera la sfida non delude le aspettative. Inter e Juventus sono le squadre che, Napoli a parte, hanno fatto più punti in campionato. Massimiliano Allegri sta preparando una sorpresa per Simone Inzaghi.

Il tecnico livornese non è nuovo a scelte coraggiose in match importante e, contro i nerazzurri, potrebbe ripetersi. Nella rifinitura di ieri sera e in quella mattutina, Allegri ha provato Matias Soulé titolare dietro a Dusan Vlahovic. Una scelta forzata anche dalle assenze di Milik (infortunio) e Kean (squalifica), così come dai problemi fisici di Fabio Miretti. È vero, però, che per la partita di questa sera la Juventus avrà a disposizione sia Angel Di Maria sia Federico Chiesa, anche se non hanno i 90 minuti. L’ultima decisione di Max dovrebbe essere quella di lanciare il giovane argentino, che nell’ultima sfida di campionato contro la Sampdoria ha trovato il primo gol in Serie A, dal fischio d’inizio.

Soulé titolare dietro a Vlahovic | Allegri si tiene Di Maria e Chiesa per la ripresa

Quella di Massimiliano Allegri potrebbe essere una strategia piuttosto chiara per fronteggiare l’Inter di Simone Inzaghi. Matias Soulé dall’inizio, con gli ingressi di Di Maria e Chiesa a partita in corso.

Ci si potrebbe attendere un avvio cauto della Juventus, più concentrata a non prendere gol piuttosto che a farlo questa sera a San Siro. Nella ripresa, poi, Allegri potrebbe inserire Di Maria e Chiesa per colpire la retroguardia nerazzurra quando è più stanca: Simone Inzaghi, infatti, dovrà fronteggiare un’emergenza in difesa. Attenzione, inoltre, al precedente. Nella gara di andata il tecnico livornese lanciò Fagioli dal primo minuto, dopo che aveva segnato il suo primo gol in campionato contro il Lecce. Risultato: gol di Fagioli e vittoria dei bianconeri. Di seguito le probabili formazioni di Inter-Juventus.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro. All. Inzaghi

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé, Vlahovic. All. Allegri