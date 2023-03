Lazio-Roma, tensione tra tifoserie prima del derby: cosa sta succedendo

Il derby della Capitale tra Lazio e Roma è una partita a rischio: prima del match cresce la tensione tra le due tifoserie

A poco più di due ore dalla partita più attesa dell’anno nella Capitale, l’allerta sull’ordine pubblico è al massimo. Il derby tra Lazio e Roma è alle porte e il timore più grande era che si verificassero scontri tra tifoserie.

Per questo c’è stato un grande dispiegamento di forze dell’ordine che hanno diviso il lungotevere in due. Da una parte, zona Ponte Milvio, i laziali, dall’altra in zona obelisco i romanisti. Nel mezzo una zona cuscinetto delimitata ambo i lati dagli agenti schierati in tenuta antisommossa con la polizia a cavallo. L’attenzione è massima, mentre da una parte e dall’altra vengono fatti esplodere con frequenza importante dei fumogeni. C’è stato anche un tentativo da parte degli ultras di venire a contatto, sedato dalla polizia.

🚨A circa due ore dal #DerbyDellaCapitale alta tensione e allerta massima: c'è stato un tentativo di contatto, sedato dalla polizia. Zona cuscinetto tra ponte Milvio (#Lazio) e obelisco (#ASRoma), il timore resta alto. Esplosi diversi fumogeni‼️#LazioRoma — Francesco Iucca (@francescoiucca) March 19, 2023



Un piccolo contatto c’è stato successivamente, ma è stato prontamente disinnescato. La tensione resta altissima, soprattutto per la presenza di altre tifoserie estere legate a laziali e romanisti, arrivate a Roma per l’occasione. Il timore era relativo al possibile scontro tra le due tifoserie al momento dell’ingresso allo stadio, ma viste le premesse è stato modificato il punto di ingresso dei tifosi biancocelesti. Attenzione totale fino alla fine, nella speranza che non arrivino altre notizie. Soprattutto quando sarà il momento di far entrare i tifosi allo stadio.