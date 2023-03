Inter-Juve, un big si ferma nel riscaldamento: le sue condizioni 

Il big match di San Siro tra Inter e Juventus chiude la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Un big si ferma durante il riscaldamento

Attimi di paura per Lautaro Martinez nel riscaldamento di Inter-Juventus, Derby d’Italia della ventisettesima giornata del campionato di Serie A.

Durante il warm-up pre partita il centravanti argentino ha preso una botta fortuita alla gamba da Acerbi e per qualche istante è rimasto a bordocampo per le cure dei medici nerazzurri. Il ‘Toro’ è rientrato negli spogliatoi un po’ zoppicante, ma stringerà i denti e sarà regolarmente in campo dal primo minuto. Saranno importanti i primi minuti per capire se la contusione sarà stata riassorbita, o se per lui ci sarà qualche complicazione. Lautaro questa sera farà coppia in attacco con Lukaku: si ricompone quindi la ‘Lu-La’ nel reparto offensivo di Inzaghi, con il bomber belga preferito a Dzeko rispetto alla trasferta di Champions ad Oporto.