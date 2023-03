HIGHLIGHTS | Un super Gabbiadini trascina la Samp: sprofonda il Verona

La Sampdoria trova una pesante vittoria in casa contro il Verona grazie alla doppietta di Gabbiadini: si accende la corsa salvezza

Il sussulto dei blucerchiati, proprio nel momento di massima difficoltà. Gli uomini di Dejan Stankovic sono stati trascinati da Manolo Gabbiadini, autore di una doppietta che potrebbe rivelarsi decisiva per il resto della stagione.

Prima al 24′ e poi al 35′, così Gabbiadini ha consegnato un doppio vantaggio alla Sampdoria. Il Verona non è riuscito a rientrare in partita in tempo, anche se nella ripresa sono stati annullati due gol ad Adolfo Giach per due situazioni di fuorigioco rilevate dal VAR. Solamente al minuto 89 gli scaligeri sono riusciti ad accorciare le distanze con Davide Faraoni, bravo a sfruttare un rimpallo con il tap-in vincente. Nonostante il finale infuocato a Marassi, con il Verona all’assalto del pareggio, ma è la Samp a trovare la rete in contropiede con Zanoli. Il match si è chiuso così sul 3-1.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 68, Inter 50, Lazio 49, Milan* 48, Roma 47, Atalanta 45*, Juventus** e Udinese * 38, Torino e Bologna* 37,Sassuolo* 36, Fiorentina e Monza* 34, Empoli* 28, Lecce e Salernitana* 27, Spezia* 24, Hellas Verona* 19, Sampdoria* 15, Cremonese* 13

*Una partita in più

** 15 punti di penalizzazione