DIRETTA Serie A, Sampdoria-Verona 0-0 | Lazovic sfiora il vantaggio! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra la Sampdoria di Stankovic e il Verona di Zaffaroni in tempo reale

La Sampdoria ospita il Verona a Marassi nel lunch match domenicale valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A, ottavo turno del girone di ritorno. Uno scontro diretto in chiave salvezza che sarà diretto dall’arbitro Mariani della sezione di Aprilia.

Da un lato i blucerchiati di Dejan Stankovic, privi dello squalificato Rincon, sono già quasi arrivati all’ultima spiaggia dopo il ko di settimana scorsa contro la Juventus. Serve una vittoria per abbandonare l’ultimo posto in classifica e provare una clamorosa rimonta. Dall’altro i gialloblu della coppia Zaffaroni e Bocchetti, a loro volta, hanno bisogno dei tre punti dopo i pareggi contro Spezia e Monza per tenere viva la speranza di non retrocedere. All’andata i felsinei si imposero in rimonta con il risultato di 2-1 dopo il vantaggio dell’ormai ex Caputo grazie all’autogol di Audero e alla rete di Doig. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra Sampdoria e Verona in tempo reale.

Formazioni ufficiali Sampdoria-Verona

SAMPDORIA (3-4-2-1) Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Cuisance, Augello; Leris, Djuricic; Gabbiadini.

VERONA Montipó; Dawidowicz, Magnani, Coppola; Faraoni, Tameze, Duda, Doig; Braaf, Lazovic; Djuric.

CLASSIFICA SERIE A: