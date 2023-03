Uragano in Serie A: squadra italiana fuori dalla Champions

Colpo di scena clamoroso in Serie A: esclusione inattesa dalla Champions, lo scenario che coglie tutti di sorpresa

Serie A formula Champions, così potremmo riassumere il finale di stagione calcistica. Il sorteggio di quarti e semifinali ha dato a Milan, Napoli e Inter una grande chance di arrivare fino in fondo alla manifestazione. E in campionato, con gli azzurri ormai lanciati verso lo scudetto, forse il principale motivo di interesse sarà capire chi si aggiudicherà i posti restanti per il prossimo anno, in una corsa mai così incerta. Con un colpo di scena piuttosto clamoroso in vista: chi chiuderà la stagione al quarto posto in classifica rischia ugualmente di essere escluso dalla principale competizione europea.

Il motivo è insito in una specifica piega del regolamento Uefa. Le prime quattro squadre del ranking per nazioni, tra cui l’Italia, come noto hanno diritto a quattro squadre nella fase a gironi. Con la possibilità di farle salire a cinque, nel caso in cui la vincente dell’Europa League o della Champions League, destinate a entrare di diritto tra le teste di serie dell’edizione successiva, non ottenessero la qualificazione tramite il campionato. Potrebbe dunque verificarsi uno scenario piuttosto particolare, ma del tutto plausibile: se Champions ed Europa League fossero vinte da due squadre italiane entrambe fuori dalle prime quattro a fine campionato, potendo schierare per l’appunto un massimo di cinque squadre in Champions, la quarta classificata ‘retrocederebbe’ automaticamente in Europa League.

Niente Champions League col quarto posto, ecco chi rischia la beffa

Nei possibili intrecci di fine stagione, il quarto posto potrebbe essere quindi posizione scomoda e non sufficiente ad assicurarsi un fondamentale piazzamento Champions. Vari gli scenari possibili, ecco chi potrebbe rischiare la beffa.

Con il Napoli evidentemente al sicuro da qualsiasi sorpresa in tal senso, a rischiare potrebbero essere innanzitutto Milan o Inter, nel caso in cui l’altra vincesse la Champions non entrando tra le prime quattro e l’Europa League fosse vinta da quella tra Juventus o Roma ugualmente rimasta fuori dalle prime quattro. Il discorso si allarga poi naturalmente ai bianconeri e ai giallorossi, ma anche a Lazio e Atalanta, che oltretutto sono fuori dalle coppe e dunque devono necessariamente tifare ‘contro’ questa eventualità.