Svolta improvvisa Juve: ha già firmato

Svolta improvvisa in vista del calciomercato estivo: il big ha già firmato. Tutti i dettagli

Sono i mesi più delicati per la Juventus, dalle vicende extra-campo fino al calciomercato estivo.

La sessione invernale del club bianconero si è conclusa senza colpi in entrata. La dirigenza tornerà operativa dall’estate e sono già iniziati a circolare i primi nomi. Uno di questi è quello di Mason Mount, sempre più in bilico al Chelsea. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, infatti, il centrocampista inglese avrebbe cambiato agente: visto lo stallo per il rinnovo contrattuale coi ‘Blues’ e le nuove gerarchie dopo gli arrivi invernali, il giocatore starebbe valutando l’addio in estate. Mount è in scadenza nel giugno 2024 e ha già ricevuto diversi sondaggi dalle altre big della Premier League. Anche la Juventus è alla finestra e starebbe monitorando la sua situazione.

Calciomercato Juventus, Mount cambia agente: le ultime

Possibile svolta, dunque, per il futuro di Mount dopo il cambio di agente. L’inglese sembra aver ormai deciso per l’addio ai ‘Blues’ per ritrovare nuova centralità e un ruolo da assoluto protagonista.

“Mount via? No, è felice qui. È proprio come tutti gli altri, vuole giocare. Al momento soffre di un leggero infortunio, quindi probabilmente ha bisogno di un po’ di tempo ancora prima che sia disponibile correttamente. È felice e vuole aiutare la squadra, è normale. Vuole vincere, essere libero dagli infortuni e giocare a calcio”. Nonostante le recenti dichiarazioni di Potter, Mount appare sempre più lontano dai ‘Blues’. Anche la Juventus è alla finestra.