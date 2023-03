Serie A, annuncio choc: “Stagione finita, dovrò operarmi”

In seguito all’ultima visita di controllo il calciatore ha scoperto di doversi operare e chiudere in anticipo il suo campionato

Brutte notizie per la Sampdoria verso un finale di campionato da brividi. La formazione allenata da Dejan Stankovic, infatti, dovrà rinunciare ad uno dei suoi uomini più importanti per tutta la stagione. Si tratta di Emil Audero, fuori dallo scorso 9 marzo per un infortunio alla spalla destra.

Un problema che si è rivelato più grave del previsto, dopo gli ultimi controlli svolti dall’estremo difensore. A riportare l’entità dell’infortunio è stato lo stesso Audero che su ‘Instagram’ ha rivelato ai tifosi della Sampdoria di doversi sottoporre ad intervento chirurgico e dover quindi rinunciare al finale di stagione. Una brutta notizia per i blucerchiati di Stankovic in piena lotta per non retrocedere.

Questo l’annuncio di Audero: “Ho aspettato e sperato fino all’ultimo ma purtroppo dopo gli esiti della visita odierna sono costretto a operarmi e finire qua la stagione. Triste e straziante non poter aiutare i miei compagni per quest’ultima parte di stagione ma questo è anche il calcio. Un grande in bocca al lupo alla squadra, sempre e comunque Forza Samp”.