PAGELLE E TABELLINO UDINESE-MILAN 3-1: difesa horror, Thiaw peggio di Tomori

Pagelle e tabellino match, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A, tra i bianconeri e i rossoneri

Il Milan cade ad Udine, sfornando una prestazione davvero da dimenticare. La difesa è tornata ad essere vulnerabile e in attacco si fatica terribilmente a segnare.

Malissimo Thiaw e Tomori. I bianconeri vincono così 3 a 1 grazie ad un super Beto e Udogie. Non è stato, certamente, il miglior modo per Ibra per festeggiare il record del gol più anziano in Serie A.

Ecco i voti:

UDINESE

Silvestri 6,5 – Respinge, inutilmente, il primo rigore di Ibrahimovic ed è sempre attento quando il Milan prova a calciare da fuori.

Becão 6,5 – Regge nell’uno contro uno quando Leao lo punta, riesce così a limitarlo nel modo migliore.

Bijol 6,5 – E’ ingenuo a causare il rigore ma poi la sua partita è praticamente perfetta contro gli attaccanti del Diavolo.

Pérez 6,5 – Dopo aver sofferto nel primo tempo Saelemaekers trova le giuste misure e sforna un’ottima prestazione.

Ehizibue 6,5 – E’ un gioco da ragazzi mettere dentro il pallone del 3 a 1. Partita ordinata dell’esterno di Sottil. Dall’88’ Ebosele s.v.

Samardžić 7 – Ha tanta qualità nei suoi piedi e la mette in mostra fin da subito. Da una sua iniziativa nasce la rete del vantaggio. Dal 73′ Lovric s.v.

Walace 7 – Posizionato lì davanti la difesa, il centrocampista numero 11 dell’Udinese dà una grande mano alla retroguardia. Non si contano i palloni recuperati.

Pereyra 7 – Con un colpo da biliardo sblocca la partita, sfruttando un’iniziativa di Samardžić. Gioca con la tranquillità del veterano.

Udogie 7,5 – E’ una spina nel fianco per la retroguardia rossonera. Quando parte in velocità il Diavolo fatica a contenerlo . Dall’88’ Zeegelaar s.v.

Beto 7,5 – Trova un gol da vero bomber. Per tutta la partita vince il duello fisico con Thiaw.

Success 6,5 – Poco preciso sotto porta ma è suo l’assist per la rete di Beto. Dal 74′ Thauvin s.v.

All. Sottil 7 – La sua Udinese decide di far la partita e la porta casa, con una prestazione da grande squadra.

MILAN

Maignan 5,5 – Nei gol subito sembra poter far poco ma anche lui stasera non è totalmente concentrato e lo si vede nei lanci non sempre perfetti.

Kalulu 5 – Dei tre dietro è quello che fa certamente meno peggio ma non mancano le sbavature per il centrale francese.

Thiaw 4 – E’ il responsabile principale del secondo e del terzo gol: prima perde il duello fisico con Beto, poi rimane per terra, lasciando sguarnita la difesa. Partita da dimenticare.

Tomori 4,5 – Si fa portare a spasso da Samardžić in occasione della rete che stappa il match. L’ennesima prova opaca dell’inglese. Dal 75′ Calabria s.v.

Saelemaekers 5,5 – Qualche buona iniziativa in fase offensiva. Dietro, però, soffre terribilmente Udogie. Dal 64′ Rebic 5 – Solito ingresso di un giocatore con la testa altrove.

Tonali 5,5 – Corre tanto ma spesso a vuoto. Con il Milan subito lungo, si trova spesso a metà del guado.

Bennacer 5 – Non è ancora il miglior Bennacer ammirato prima dell’infortunio. Poca qualità in avanti e pochi palloni recuperati. E’ tra i colpevoli principali della prima rete subita. Dal 64′ Krunic 5,5 – Il suo ingresso in campo non cambia molto le sorti della partita.

Ballo-Touré 4,5 – Il Milan spinge quasi sempre dalla destra non facendolo partecipare alla manovra offensiva. Dietro è assente ingiustificato, come in occasione della terza rete.

Díaz 4,5 – Qualche accelerata e poco più. Lo spagnolo si fa sovrastare dalla fisicità del centrocampo bianconero che ha la meglio. Dal 75′ De Ketelaere s.v.

Leão 5,5 – Non è il Leao devastante dei giorni migliori ma è comunque uno dei pochi a provarci. Da una sua azione nasce il rigore del momentaneo 1 a 1 e impegna Silvestri da fuori

Ibrahimović 6 – Diventa il giocatore più anziano a segnare in Serie A, trasformando il rigore al secondo tentativo. Nella ripresa finisce la benzina e non riesce ad incidere. Dal 75′ Origi s.v.

All. Pioli 4 – Sprofondo rossonero. Il Diavolo torna vulnerabile in difesa e impreciso davanti. Il tecnico campione d’Italia avrà tanto da lavorare in queste due settimane di pausa.

TABELLINO

UDINESE-MILAN 3-1

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becão, Bijol, Pérez; Ehizibue, Samardžić, Walace, Pereyra, Udogie; Beto, Success. A disp.: Padelli, Piana; Abankwah, Ebosele, Zeegelaar; Arslan, Lovric; Nestorovski, Pafundi, Thauvin. All.: Sottil.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Ballo-Touré; Díaz, Leão; Ibrahimović. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Calabria, Florenzi, Gabbia, Kjær; Adli, Bakayoko, Krunić, Pobega, Vranckx; De Ketelaere, Origi, Rebić. All.: Pioli.

Arbitro: Doveri di Roma 1.

GOL: 10′ Pereyra (U), 45′ Ibrahimovic su rigore (M), 47′ Beto (U), 70′ Ehizibue (U)

AMMONITI: 27′ Perez (U), 59′ Kalulu (M), 69′ Walace (U)

ESPULSI: