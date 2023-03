PAGELLE e TABELLINO Monza-Cremonese 1-1: Carlos Augusto è un treno, super Carnesecchi

Monza-Cremonese: pagelle e tabellino del match dell’U-Power Stadium valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Carlos Augusto risponde al vantaggio ospite firmato da Ciofani

La Cremonese spaventa il Monza, ma alla fine grazie al sigillo del solito Carlos Augusto la squadra di Palladino riesce ad evitare la sconfitta tra le mura amiche dell’U-Power Stadium.

Carnesecchi è superlativo nel primo tempo e deve arrendersi solo nella ripresa allo scatenato Carlos Augusto, al quinto gol stagionale. Machin pasticcia, Ciurria cambia passo dopo l’intervallo. Ciofani scuote la Cremonese, pomeriggio da dimenticare per Okerere.

MONZA

Di Gregorio 6 – Beffato da Ciofani sulla rete che sblocca la contesa.

Izzo 6 – Difende e spinge, quasi più di Ciurria. Sfiora il secondo gol consecutivo in casa (gli manca la necessaria freddezza), sinonimo di affidabilità (65′ Ranocchia 6 – Buon impatto sul match, con un bel destro da fuori impegna Carnesecchi).

Pablo Marì 5,5 – Non sbaglia un anticipo nel cuore della difesa brianzola. Meno sicuro dopo l’intervallo: troppo azzardato il passaggio per Machin sul quale nasce il gol di Ciofani. Con l’esperto centravanti ospite le cose cambiano rispetto a Tsadjout.

Caldirola 5,5 – Si fa trovare impreparato sul vantaggio della Cremonese.

Ciurria 6,5 – Cambia passo nella seconda frazione dopo un primo tempo anonimo e poco brillante. Dà la scossa nel momento più difficile, innescando il pareggio di Carlos Augusto.

Machin 5 – Parte col piglio giusto, poi pasticcia e si perde un po’ per strada. Dorme sul vantaggio della Cremonese: secco l’anticipo di Castagnetti sul numero 7 biancorosso (65′ Antov 6 – Fa buona guardia di fronte ad un cliente scomodo come Dessers).

Pessina 6,5 – Corre a tutto campo e tocca un’infinità di palloni. Come sempre il primo a suonare la carica e l’ultimo ad arrendersi. Conferma meritatissima nel gruppo azzurro di Mancini.

Carlos Augusto 7,5 – Un trattore sul binario sinistro, macina chilometri ed è un pericolo costante per la difesa ospite. Solo un super Carnesecchi gli nega il quinto centro stagionale nella prima frazione, sigillo che con determinazione trova nella ripresa superando stavolta con un potente rasoterra il portiere grigiorosso. Frecciarossa e goleador: sarà complicato per il Monza tenerselo stretto in estate.

Sensi 6 – Cresce con il passare dei minuti, con la sua qualità cerca sparigliare le carte sulla trequarti. Gli manca solo un pizzico di cattiveria nel concludere l’azione (77′ Colpani 5,5 – Si divora il gol vittoria).

Caprari 5,5 – Si dà un gran da fare, ma a conti fatti non riesce a trovare la giocata determinante come in altre occasioni (65′ Mota 6,5 – Punta sistematicamente il diretto avversario e dà freschezza al reparto offensivo. Cross al bacio che Colpani sciupa malamente).

Petagna 6,5 – Punto di riferimento prezioso per i compagni, serve una palla d’oro subito per Izzo che il compagno non sfrutta a dovere. Ha due potenziali chance da rete, non gli gira benissimo… (77′ Gytkjaer SV).

All. Palladino 6 – Il Monza domina nel primo tempo, ma non riesce a concretizzare la gran mole di gioco creata. Male dopo l’intervallo, i padroni di casa calano vistosamente e la Cremonese ne approfitta. Bravo a riprenderla con i cambi: alla fine è un punto prezioso, manca solo la matematica per la salvezza.

Le pagelle di Monza-Cremonese: scossa Ciofani, Machin pasticcia

CREMONESE

Carnesecchi 7,5 – Nel primo tempo è un muro, superlativo a più ripetizioni sugli assalti del Monza. Spettacolare soprattutto l’intervento sull’incornata di Carlos Augusto. Deve arrendersi solo al brasiliano nella ripresa.

Aiwu 5 – Pomeriggio durissimo: il Monza – specialmente con Carlos Augusto – affonda e crea pericoli dalle sue parti.

Bianchetti 5,5 – Petagna lo mette alle strette, fatica e non poco a contenere il gigante biancorosso.

Vasquez 7 – Il migliore per distacco del pacchetto arretrato, tempestivo in paio di circostanze. Salvataggio decisivo su Petagna.

Sernicola 5,5 – Come Aiwu patisce le scorribande di Carlos Augusto. Già ammonito, resta negli spogliatoi all’intervallo (46′ Castagnetti 6,5 – Cremonese più ordinata con il suo ingresso in campo, serve a Ciofani la palla del vantaggio).

Pickel 5,5 – Troppo passivo, non si alza per dar man forte alle due punte (84′ Ferrari SV).

Goldames 6 – Qualche buona trama, ma non sempre le idee sono lucide (64′ Benassi 6 – Fa densità in mezzo al campo).

Meité 6 – Lento e impacciato nella prima frazione, sopraffatto dai centrocampisti avversari. Cambia registro nella ripresa e fa male al Monza con le sue incursioni.

Valeri 6 – Uno dei pochi a spingere con continuità, peccato sia poco assistito dai compagni.

Okereke 4,5 – Innocuo, non determina mai e perde dei palloni sanguinosi che rischiano di costare carissimo alla Cremonese. Non pervenuto e ko per infortunio: pomeriggio da dimenticare (65′ Dessers 5,5 – Non ha lo spunto per far male alla difesa di casa).

Tsadjout 5 – Anche l’ex Milan come Okereke fatica a creare problemi alla difesa di casa. Non sfugge all’attenta marcatura di Pablo Marì (46′ Ciofani 7 – Ben altro impatto al centro dell’attacco: esperienza e muscoli, supera di giustezza Di Gregorio per il sigillo del vantaggio).

All. Ballardini 6 – La Cremonese ha il merito di reagire dopo un primo tempo in apnea. Gli ospiti cambiano volto nella ripresa e sfiorano il colpaccio. Punto che alla fine serve poco ai grigiorossi per sperare in una miracolosa salvezza.

Arbitro: Giua 6 – Grande agonismo ma partita comunque corretta. Gestisce le operazioni senza particolari patemi.

TABELLINO

MONZA-CREMONESE 1-1

62′ Ciofani (C); 69′ Carlos Augusto

Monza (3-4-2-1): De Gregorio, Izzo (64′ Ranocchia), Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Machin (65′ Antov), Sensi (77′ Colpani), Carlos Augusto; Pessina, Caprari (65′ Mota); Petagna (77′ Gytikjaer). A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Carboni, Birindelli, D’Alessandro, Barberis, Valoti, Vignato. Allenatore: Palladino

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Sernicola (46′ Castagnetti), Pickel (84′ Ferrari), Galdames (65′ Benassi), Meitè, Valeri; Okereke (65′ Dessers), Tsadjout (46′ Ciofani). A disposizione: Sarr, Saro, Lochoshvili, Quagliata, Acella, Buonaiuto, Felix. Allenatore: Ballardini

Arbitro: Giua (sez. Olbia)

VAR: Di Martino

Ammoniti: Pessina (M), Sernicola (C), Izzo (M), Pickel (C), Dessers (C), Castagnetti (C), Bianchetti (C), Antov (M)

Espulsi:

Note: recupero 1′ e 5′; spettatori 12.797