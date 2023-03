Giallo Milan, cambia il capitano: cosa è successo nello spogliato

Scelta improvvisa per il Milan, nello spogliatoio cambia il capitano: cosa è successo prima della gara

Il Milan è di scena alla Dacia Arena contro l’Udinese. I rossoneri vanno a caccia di punti preziosi per la corsa Champions anche se Pioli deve fare i conti con le assenze.

A pesare è soprattutto quella di Giroud, squalificato dopo l’ammonizione rimediata contro la Salernitana: il francese sarà sostituito da Zlatan Ibrahimovic che torna titolare per la prima volta in stagione. Una presenza che ha portato anche ad altre novità all’interno della squadra milanista ed una si è concretizzata negli spogliatoi a poche ore dal match. Un piccolo ‘mistero’ ha riguardato, infatti, la fascia da capitano. Fuori Calabria, assente per influenza anche Theo Hernandez, la fascia avrebbe dovuto essere indossata da Bennacer, ma nelle ore prima del match è stato deciso per consegnarla a Zlatan Ibrahimovic.

La decisione è arrivata nel pomeriggio dopo alcuni colloqui nello spogliatoio. Si è deciso di premiare lo svedese, il cui peso nello spogliatoio è molto importante. Sarà quindi lui il capitano del Milan contro l’Udinese, una decisione che è stata approvata dallo stesso Bennacer.