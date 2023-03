DIRETTA Serie A, Monza-Cremonese: le formazioni ufficiali LIVE

In programma alle 15, Monza-Cremonese verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Entra nel vivo la ventisettesima giornata di Serie A. La prima sfida del sabato metterà di fronte Monza e Cremonese. Una partita che sa di ultima spiaggia per la squadra allenata da Davide Ballardini, reduce da due sconfitte consecutive che hanno annullato i benefici della storica vittoria contro la Roma.

Con appena 12 punti in classifica, i grigiorossi sono obbligati a vincere per mantenere in vita una piccola speranza salvezza, alimentata ieri dalla sconfitta dello Spezia in casa del Sassuolo. L’undici di Raffaele Palladino, dal canto suo, cerca un successo che lo proietterebbe momentaneamente al nono posto in classifica.

Portandosi a quota 39, i brianzoli supererebbero in un colpo solo Bologna, Sassuolo, Fiorentina e Udinese. Un’occasione da non perdere, che i padroni di casa dovranno provare a cogliere senza l’infortunato Rovella. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Monza-Cremonese

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Marì, Izzo; Machin, Sensi, Pessina, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna. All: Palladino.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Meitè, Pickel, Galdames, Valeri;, Tsadjout, Okereke. All: Ballardini.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 68, Inter 50, Lazio 49, Milan 48, Roma 47, Atalanta 45*, Juventus* 38, Torino 37, Bologna e Sassuolo* 36, Udinese 35, Fiorentina 34, Monza 33, Empoli* 28, Lecce 27, Salernitana 26, Spezia* 24, Hellas Verona 19, Cremonese 12, Sampdoria 12.

*una gara in più

**15 punti di penalizzazione