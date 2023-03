Colpo a zero per il Milan: Mendes porta l’esterno a Pioli

Stefano Pioli potrebbe avere il suo attaccante esterno: arrivano conferme sul giocatore in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno

Non sta vivendo una stagione proprio esaltante ma il suo nome continua ad essere sui taccuini delle migliori squadre europee.

In 24 partite di Premier League ha segnato solamente due reti ma il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno lo rende davvero appetibile. Stiamo parlando di Adama Traore, che in estate lascerà il Wolverhampton per intraprendere una nouva avventura.

La scorsa stagione era approvato al Barcellona ma senza grandi fortuna. A giugno ci riproverà altrove. In passato ci ha pensato tanto la Juventus, ora in Italia – come vi abbiamo raccontato – è seguito dal Napoli ma anche Roma e Milan lo stanno osservando. Proprio sui rossoneri nelle ultime ore sono arrivate conferme. Il giornalista Pellegatti sui propri canali ufficiali ha parlato della possibilità di vedere il 27enne spagnolo con la maglia del Diavolo. Come detto, Traore è un’occasione importante, avendo il contratto in scadenza, che una squadra come il Milan potrebbe decidere di cogliere per allungare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, caccia all’esterno: ecco Traore

Traore può giocare sia sulla fascia sinistra che su quella destra ma è evidente, che in rossonero verrebbe utilizzato di più proprio su quest’ultima. Il Milan è ormai da anni che è alla ricerca di un esterno di destra.

Pioli, ultimamente si è affidato soprattutto a Messias. Il brasiliano non entusiasma i tifosi ma è un dato di fatto che sia riuscito a far meglio di Alexis Saelemaekers, anche nel ruolo di quinto a tutta fascia. Serve però un giocatore che possa permettere il salto di qualità. A gennaio, il Milan è tornato a pensare ad Hakim Ziyech. La sensazione è, però, che il marocchino sia destinato a rimanere un sogno per via dell’importante ingaggio. Maldini e Massara hanno messo gli occhi anche su Zaniolo ma il trasferimento in Turchia complica l’affare. Il bisogno di mettere le mani su un grande bomber, potrebbe spingere il Diavolo a risparmiare sulla spesa per l’esterno. Ecco perché Adama Traore, che ha come agente Mendes, potrebbe diventare un’idea più che concreta.