Caso chiuso Kanté: firma imminente, i dettagli dell’accordo

La telenovela Kanté sta per chiudersi definitivamente: il centrocampista francese continua a calamitare attenzioni mediatiche.

I sorteggi di Champions League hanno tenuto con il fiato sospeso i tifosi delle squadre di mezza Europa. Urna nel complesso sostanzialmente positiva per le italiane. Non può dirsi fortunato, invece, il Chelsea di Potter: dopo aver strappato il pass per i quarti battendo a fatica il Borussia Dortmund, i Blues sono stati abbinati al pur sempre temibile Real Madrid di Carlo Ancelotti, che in campo europeo ha dimostrato di sapersi esaltare.

Sono tante le spine da risolvere in casa Chelsea. A catalizzare in maniera spasmodica l’attenzione mediatica, oltre alla situazione relativa alla posizione di Potter, è anche la situazione legata al possibile rinnovo di N’Golo Kanté. Il centrocampista francese, infatti, è legato ai londinesi da un contratto in scadenza nel 2023 che al momento non è stato ancora rinnovato. Dopo un tira e molla durato diversi mesi, però, le parti sarebbero ormai ad un passo dal trovare la quadra definitiva. Secondo quanto riportato da The Sun, infatti, per Kanté sarebbe pronto un contratto biennale con opzione per un’altra stagione. Offerta che si avvicina in maniera sensibile alle richieste del transalpino, che ha posto la firma di un contratto triennale come una condicio sine qua non del rinnovo.

Kanté pronto a rinnovare con il Chelsea: niente da fare per Inter e Juventus

E ai tre anni, dunque, il Chelsea è disposto ad arrivare. Accostato nelle scorse settimane – in maniera piuttosto tiepida – ad Inter e Juventus, Kanté è pronto a legarsi nuovamente al Chelsea, club tra le cui fila milita dal 2016. Per il transalpino si erano accese alcune spie esotiche oltre all’interessamento del Barcellona. I blaugrana, però, oltre a sondare esplorativamente la situazione non hanno affondato il colpo, limitandosi a tastare il terreno.

Reduce da infortuni a stretto giro di posta che gli hanno impedito di prendere parte all’ultima edizione dei Mondiali, Kanté è pronto a riprendersi il Chelsea. Quantità, corsa, dinamismo ed aggressività: qualità per certi aspetti uniche, delle quali i Blues non sono ancora disposti a privarsi. Il rinnovo del francese è ormai imminente: si aspetta soltanto l’ufficialità per ratificare un accordo che ormai è assolutamente in discesa.