Boniface bomber d’Europa: la Serie A lo cerca

Victor Boniface scatenato in Europa: ha già segnato 10 gol e la Serie A si è accorta di lui: i club interessati

Dopo la Champions League, con le italiane a sorridere, anche l’Europa League ha alzato il sipario su quarti di finale e semifinali. La Juventus ha pescato lo Sporting CP, la Roma il Feyenoord.

Sicuramente ai bianconeri è andata peggio, anche e soprattutto considerando chi si troverà di fronte in caso di passaggio del turno. In tabellone la squadra di Allegri ha la vincente di Manchester United-Siviglia, di certo due squadre difficilissime. A dispetto del campionato terribile che sta disputando la formazione andalusa. Dall’altra parte, Mourinho punta ad atterrare nuovamente gli olandesi dopo Tirana e poi affrontare una tra Bayer Leverkusen e Union St.Gilloise. Sulla carta un sorteggio agevole per la Roma, con i tedeschi che stanno facendo male in Bundesliga e il club belga che è decisamente la cenerentola del torneo. Ma non per questo meno pericolosa, anzi. Soprattutto per alcuni dei talenti emergenti che sta mettendo in mostra. A partire da Victor Boniface, che in Europa sta facendo cose sbalorditive attirando l’interesse di parecchie squadre in Serie A.

Boniface scatenato in Europa: piace a Bologna e non solo

Victor Boniface è il bomber dell’Union St.Gilloise, squadra belga che è ancora in corsa per lo scudetto e spera di accorciare a -3 dal Genk capolista. Nigeriano, classe 2000, in campionato ha segnato 7 gol ma è in campo internazionale che sta dando il suo meglio. Tra qualificazioni Champions League (con la maglia del Bodo) e poi fase finale di Europa league, ha segnato qualcosa come 10 gol in 12 partite.

Uno score importante per un giocatore che già con il Bodo stava ingranando in maniera importante, almeno in campionato. In Conference non ha mai segnato lo scorso anno, ai gironi era fuori per l’infortunio al crociato, poi ha cominciato a giocare spezzoni di gara per tornare in condizione. Ha affrontato la Roma ai quarti giocando una quarantina di minuti, ma senza appunto fare gol. Come Solbakken, un altro ex norvegese potrebbe sbarcare in Serie A. Le italiane lo stanno tenendo d’occhio, piace a diverse società. Fiorentina, Bologna, Sassuolo, Torino e Udinese sono alcuni dei club che potrebbero farci un pensierino in vista dell’estate. Il profilo del nigeriano è interessante senza dubbio, l’Europa è il suo terreno preferito e nel mirino ha rimesso la Roma in semifinale. Ma stavolta spera di riuscire a farle male.