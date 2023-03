Agente in Italia: via alla trattativa per Milinkovic

L’agente di Milinkovic-Savic in Italia, primo contatto e possibile via alla trattativa. Tutti gli aggiornamenti

Tiene sempre banco in casa Lazio, in vista del calciomercato estivo, il futuro di Sergej Milinkovic-Savic.

Il serbo non è mai tornato sui livelli della prima parte di stagione dopo la lunga pausa Mondiale e, dal punto di vista personale, sta vivendo uno dei suoi peggiori momenti in maglia biancoceleste. Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, l’agente del centrocampista, Mateja Kezman, è in Italia per stare vicino al giocatore in questo momento difficile e con ogni probabilità avrà un altro contatto con il presidente Lotito per parlare del rinnovo. Il procuratore ribadirà la posizione sua e del suo assistito.

Calciomercato, novità sul futuro di Milinkovic-Savic: l’agente è in Italia

Milinkovic non vuole prolungare l’accordo attualmente in scadenza nel giugno 2024, ma non vorrebbe nemmeno andarsene a zero.

L’agente avrebbe così promesso al presidente offerte da almeno 40 milioni di euro ma c’è il rischio che non superino i 30. In quel caso la palla passerebbe a Lotito, con la Juventus sempre alla finestra e vigile sul calciatore.