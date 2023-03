Si prendono Lukaku: l’intreccio con Vlahovic fa felice la Juventus

L’intreccio tra Vlahovic e Lukaku fa felice la Juventus: arriva il bomber belga, la scelta è già stata fatta

Vlahovic e Lukaku sono accomunati da una stagione vissuta al di sotto delle aspettative. In entrambi i casi, i bomber di Juventus e Inter hanno dovuto fare i conti con problemi fisici che hanno inciso non poco sul loro rendimento. Il serbo ieri ha dimostrato di essere vivo con il gol che ha aperto al successo bianconero in casa del Friburgo, mentre il belga ha messo la firma sulla qualificazione nerazzurra ai quarti di Champions.

I due si troveranno contro domenica sera in un match che si preannuncia fondamentale per le speranze di qualificazione di entrambe le squadre. Ma le strade di Vlahovic e Lukaku potrebbero incrociarsi anche quest’estate in ottica calciomercato. Terminata la stagione, si apriranno le danze della campagna trasferimenti e quest’anno, ancora di più rispetto al solito, gli attaccanti sono destinati a prendersi la scena. Tutte le big d’Europa o quasi hanno bisogno di un nove ed allora la caccia è aperta. Lo è, ad esempio, per il Real Madrid che cerca un attaccante che possa non far ricadere tutto il peso del reparto offensivo su Benzema. Vlahovic è tra i nomi più spesso accostato ai ‘blancos’, ma ora Florentino Perez potrebbe sorprendere tutti.

Calciomercato Inter, il Real ora punta su Lukaku: ‘mollato’ Vlahovic

Stando a quanto riferisce ‘fichajes.net’, infatti, la squadra spagnola avrebbe messo nel mirino proprio Romelu Lukaku. Il bomber belga sarebbe l’ideale per affiancare Benzema nel reparto d’attacco della squadra campione d’Europa e la trattativa con il Chelsea non sarebbe un problema.

Se l’Inter, come affermato con Marotta, lascerà ritornare ai Blues Romelu Lukaku, a Londra non sono intenzionati a tenerselo e sono pronti ad ascoltare eventuali proposte. Una potrebbe arrivare da Madrid e convincere il Chelsea a dare il via libera alla cessione del calciatore. Dal canto suo, Lukaku non si opporrebbe certo ad un trasferimento al Real, compagine che rappresenta sempre un sogno’ per i giocatori. Con il Real sull’attuale attaccante nerazzurro, la Juventus potrebbe tirare un sospiro di sollievo visto che vedrebbe una delle società interessate a Vlahovic uscire di scena.