Il Napoli sogna, Inter e Milan meno: la Champions ha già un ‘vincitore’

Il sorteggio Champions ha sorriso alle italiane che ora sognano in grande: la vittoria non è più proibita, ecco perché

Urna tutto sommato benevola quella della Champions per le italiane. Inter, Milan e Napoli hanno evitato le sfide proibitive con Bayern Monaco, Manchester City e Real Madrid. C’è il Benfica per i nerazzurri, mentre Pioli e Spalletti si affronteranno in un derby che significa per il calcio italiano tornare in semifinale dopo anni.

Ma benevolo è stato il sorteggio anche degli accoppiamenti per le semifinali: possibile, infatti, un altro derby nel caso in cui l’Inter riuscisse a superare il club portoghese. Dovesse andare così, la Serie A ritroverebbe una finale Champions a distanza di sei anni dall’ultima volta, con la Juventus battuta dal Real Madrid. Le possibilità di sognare ci sono tutte e a pronosticare una vittoria di una compagine italiana in Serie A ci sono anche i bookmakers. Le quote, infatti, danno una grande favorita per la vittoria finale, ma con un’italiana subito dietro.

Champions League, City favorito: Napoli in scia

Sia Snai che Better danno il Manchester City come grande favorito per la vittoria della Champions con una quota rispettivamente di 3,50 e 3,25. Dietro agli inglesi però c’è a sorpresa il Napoli: una vittoria della squadra partenopea è data a 4.50 in entrambi i casi. Con Better, anche il Bayern Monaco ha la stessa quota, mentre Snai quota i tedeschi a 5.

La quarta forza è il Real Madrid, dato ad 8 in entrambi i casi. Arriva poi l’Inter: un successo nerazzurro è quotato 15 volte la posta come Benfica e Chelsea (a 20 su Better). Il Milan è la compagine che, stando ai bookmakers, ha meno probabilità di riuscire ad alzare al cielo di Istanbul la coppa dalle grandi orecchie: la quota è 20 in entrambi i casi.