Hojlund devastante, Inter e Milan già lo sanno: destino segnato

Rasmus Hojlund a segno contro l’Empoli e il mercato è sempre più in fermento: per le italiane la decisione è già arrivata

Rieccolo. Rasms Hojlund ha interrotto il digiuno che durava da tre partite e ha siglato il gol che ha consegnato tre punti d’oro all’Atalanta. La Dea senza l’apporto del suo giovane bomber ha vissuto un momento di difficoltà, appena un punto nelle ultime quattro gare, ma il danese ha rimesso al proprio posto le cose.

Entrato nel secondo tempo, con il punteggio fermo sull’1-1, l’ex Sturm Graz ha dimostrato di avere la giusta fame di gol. Ci ha impiegato appena 7 minuti per mettere il suo sigillo su una vittoria che permette alla Dea di mettersi alle spalle il periodo nero e di rilanciarsi in ottica europea. Il 20enne danese ha ripagato ancora una volta la fiducia della società nei suoi confronti. Non è certo da tutti investire oltre 17 milioni di euro per chi ha appena 19 anni e al suo attivo ha esperienze soltanto in campionati non di primissimo livello.

Lo scounting atalantino ha però visto benissimo ed ora si gode i frutti del proprio lavoro. Lo fa in campo, con Gasperini che può godere della fisicità devastante del gioiellino nordico: un mix di potenza e velocità che, abbinato al senso del gol, fa di Hojlund potenzialmente uno dei migliori bomber dei prossimi anni. Non per niente il suo nome è già sul taccuino delle big italiane: Inter, Milan e Napoli prendono appunti. Ma non è soltanto la Serie A.

Calciomercato Atalanta, Hojlund: profumo di Premier

L’idea dell’Atalanta è quella di tenersi stretta il 20enne almeno il prossimo anno, visto che i margini di crescita sono ancora molti e in estate potrebbero già andare via Muriel e Zapata.

Ecco perché la sua valutazione è molto elevata (intorno ai 50 milioni), una cifra che potrebbe ‘spaventare’ le big italiane, ma non certo i club di Premier League. Ed è proprio il campionato inglese quello che sembra fatto apposto per Hojlund e non è da escludere qualche tentativo già nel mercato estivo. Il suo nome è già tra quelli cerchiati in rosso ma per convincere l’Atalanta servirà un’offerta da capogiro.