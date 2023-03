Emergenza totale per Inter-Juve: titolarissimo a rischio forfait

Domenica sera si giocherà il derby d’Italia, ma non mancano le assenze sia da una parte che dall’altra

L’attesissima sfida tra Inter e Juventus si appresta a perdere un altro dei potenziali protagonisti del match. Dopo l’infortunio di Alessandro Bastoni, out dopo aver rimediato una distrazione ai flessori della coscia sinistra in occasione della trasferta europea di Oporto, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di un altro titolarissimo.

Rientrato in piena emergenza proprio nella gara di ritorno contro il Porto, Milan Skriniar con ogni probabilità sarà costretto a perdersi il derby d’Italia di domenica sera. Il centrale slovacco aveva già stretto i denti per tornare a disposizione di Inzaghi lo scorso martedì sera, dopo aver saltato ben tre partite di campionato. Impiegato negli ultimi minuti per difendere il pareggio in Portogallo, il difensore sembra aver nuovamente accusato la lomboglutalgia sinistra che lo aveva tenuto fuori nell’ultimo periodo.

Un problema, dunque, che Skriniar non ha completamente smaltito, anche alla luce dell’impiego in extremis nel match di Champions League. Uscito affaticato contro il Porto, il difensore ha svolto un lavoro individuale, mentre nella rifinitura di domani verranno nuovamente valutate le sue condizioni. Qualora il dolore dovesse diminuire potrebbe tornare a disposizione per la panchina, da escludere invece un impiego dal primo minuto anche in caso di recupero.

Inter-Juve, Skriniar a rischio forfait: le ultime

E’ emergenza totale per la difesa di Simone Inzaghi, già orfana di Alessandro Bastoni e Robin Gosens.

La buona notizi per il tecnico nerazzurro è che Darmian, uscito malconcio dalla trasferta portoghese, non ha evidenziato alcun problema serio e sarà regolarmente a disposizione. L’ex Parma sarà quindi in ballottaggio con D’Ambrosio per il ruolo di braccetto di destra, in un reparto che sarà completato da de Vrij in mezzo alla difesa e Acerbi sul centro sinistra.

Dimarco, anche lui non al meglio della condizione, agirà sulla fascia sinistra, mentre a destra verrà confermata la presenza di Denzel Dumfries. Scelte quasi obbligate anche per Massimiliano Allegri in difesa, considerate le assenze per infortunio di Alex Sandro e Bonucci.