Vlahovic-Pogba, doppio ‘assist’ per il rilancio

Vlahovic e Pogba alle prese con grandi difficoltà alla Juventus, ma arriva un doppio ‘assist’ per entrambi per risalire la china

Dovevano essere due dei principali trascinatori della Juventus, nei piani di inizio stagione. E invece, sia Dusan Vlahovic che Paul Pogba stanno vivendo una annata davvero complicata. Il serbo lotta, sbuffa, arranca, ma fatica a trovare la via del gol, a secco da ben sei partite. Il francese, tra un infortunio e l’altro, di fatto in campo non è mai stato pervenuto e chissà quando potrà rientrare a regime.

Ma per entrambi, arriva l’incoraggiamento di uno che di campioni e grande calcio se ne intende. Franck Ribery, ex compagno di squadra del bomber e connazionale del centrocampista, spiega di credere molto nelle loro doti, in una intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’, e ne prevede il rilancio: “Vlahovic e Chiesa alla Juventus si stanno confrontando con maggiori pressioni, ma hanno grande potenziale. Si stanno allenando molto, come gli ho consigliato a Firenze. Dusan ha grande personalità, pur avendo caratteristiche diverse da Haaland è un top. Pogba l’ho sentito prima del ritorno in campo nel derby, ha solo bisogno di ritrovare continuità ma ha ancora tanto da dare al calcio”.