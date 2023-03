Vlahovic e Chiesa, la Juve conquista i quarti. Passa anche la Fiorentina

La Juventus targata mister Allegri batte ancora il Friburgo e si prende i quarti grazie a Dusan Vlahovic: molto bene gli uomini di Italiano

Missione compiuta per la Juventus. La ‘Vecchia Signora’ guidata da mister Massimiliano Allegri si è presa i quarti di finale di Europa League, battendo ancora una volta di misura il Friburgo targato Christian Streich.

Anche in questo caso, all’interno dell’Europa-Park Stadion, la sfida non è stata semplice da affrontare per la truppa bianconera. Il gruppo, però, continua a dimostrare sul campo di non voler mollare, seguendo dunque la filosofia del proprio allenatore. Una delle note più liete della serata è senza dubbio il bomber acquistato dai torinesi nel gennaio 2022. Stiamo facendo riferimento, ovviamente, a Dusan Vlahovic, che finalmente oggi si è sbloccato e ha ritrovato la via del gol. Nonostante l’evidente sfortuna: nel primo tempo, infatti, il classe 2000 insacca la sfera dopo una traversa colpita di testa da Gleison Bremer.

Vlahovic è il più lesto di tutti e trafigge Flekken, ma l’arbitro Gozubuyuk – grazie all’ausilio del Var – annulla poco più tardi la sua marcatura per fuorigioco. E giungiamo poi al minuto 43 della prima frazione di gioco, col direttore di gara che assegna il penalty agli ospiti per un tocco evidente col braccio di Guide (già ammonito, espulso per doppia ammonizione) su una conclusione di Gatti in area. Pure stavolta interviene il Var, che richiama l’arbitro all’On Field Review. Sul dischetto si presenta, appunto, Vlahovic, il quale riesce a portare avanti i suoi nonostante un tiro non eccezionale, che Flekken per poco non parava. Nel finale a prendersi la scena, invece, è Federico Chiesa, che prima colpisce una traversa clamorosa e poi trova il gol che chiude definitivamente la contesa.

Europa e Conference League, Friburgo-Juventus 0-1 e Sivasspor-Fiorentina 1-3: i marcatori

Insomma, la Juventus fatica un po’ nonostante la superiorità numerica, però come sempre la cosa che conta più di tutto il resto è vincere e portare a casa il risultato. Ora i bianconeri aspetteranno di conoscere anche il risultato della partita che vedrà affrontarsi faccia a faccia Real Sociedad e Roma.

In caso di passaggio del turno dei giallorossi, non è da escludere che le due italiane si incrocino ai quarti. Oltre alla Juventus, molto bene la Fiorentina di Vincenzo Italiano nel match da dentro o fuori contro il Sivasspor in Conference. La ‘Viola’ era passata in svantaggio intorno alla mezz’ora di gioco, per poi mettere a referto una sontuosa rimonta con Arthur Cabral, Nikola Milenkovic, l’autogol di Dimitris Goutas e Gaetano Castrovilli, appena entrato. Appuntamento a domani con i sorteggi.

EUROPA LEAGUE

Friburgo-Juventus 0-2 (tot. 0-3): 45′ rig. Vlahovic (J), 90+5′ Chiesa (J)

CONFERENCE LEAGUE

Sivasspor-Fiorentina 1-4 (tot. 1-5): 35′ Yesilyurt (S), 44′ Cabral (F), 62′ Milenkovic (F), 78′ aut. Goutas (S), 89′ Castrovilli (F)