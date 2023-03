UFFICIALE, contratto rescisso: “Motivi disciplinari”

Arriva la rescissione contrattuale per motivi disciplinari. La decisione del club già comunicata ufficialmente

Rescissione improvvisa, nel pieno della stagione, già ufficializzata dal club per motivi disciplinari.

Il Malaga ha interrotto il proprio rapporto con Lumor Agbenyenu. Questo il comunicato ufficiale diffuso dal club nella giornata di ieri: “Il Málaga CF interrompe il suo rapporto professionale con Lumor Agbenyenu per motivi disciplinari. Il calciatore è stato sciolto dal suo contratto con MCF da questo mercoledì stesso. Il club augura buona fortuna per il suo futuro professionale e personale”.

Rescissione immediata, dunque, per il calciatore 26enne che lascia subito il club di Segunda Division. La decisione della società spagnola è arrivata in seguito all’assenza ingiustificata del giocatore: Lumor, dopo la sosta Mondiale, non si è presentato alla ripresa e agli allenamenti della squadra per ben due settimane. Dopo un’indagine interna, il Malaga ha deciso per la rescissione immediata del classe 1996.