Sorpasso alla Juventus: va via per cinquanta milioni

Liverpool e Real Madrid mettono la freccia, il sorpasso alla Juventus è già assicurato: va via per cinquanta milioni di euro

La Juventus guarda al futuro con le incertezze di chi non sa che stagione l’attende. I bianconeri sono alle prese con i dubbi relativi alle indagini che sono in corso e che potrebbero cambiare i piani della società piemontese.

Piani che includono anche il mercato e la necessità di intervenire in alcuni ruoli chiave. Tra questi c’è sicuramente la difesa considerato che Bonucci è ormai a fine carriera e Rugani e Gatti non hanno avuto spazio in questa stagione. In estate sarà allora caccia anche ad un centrale e, dovessero arrivare buone notizie dal campo e dalle aule di tribunale, c’è già un obiettivo abbastanza chiaro nella testa dei dirigenti juventini. Un calciatore che si è messo in mostra nella Champions, facendo molto bene proprio contro la Juventus: Antonio Silva. Diciannove anni, difensore centrale, è uno dei talenti messi in mostra dal Benfica che è una delle mine vaganti dei quarti della massima competizione europea. Suo un gol nel 4-3 della gara di ritorno contro i bianconeri nella fase a gironi. Un obiettivo per il quale però la concorrenza non manca ed è di primissimo livello.

Calciomercato Juventus, Liverpool e Real favorite per Antonio Silva

Come si legge su ‘fichajes.net’, infatti, il 19enne difensore portoghese ha attirato l’attenzione di numerosi club con le sue buone prestazioni.

Seguito anche dal Napoli e dall’Aston Villa, il suo futuro potrebbe essere però in una tra Liverpool e Real Madrid. Queste le due società che, stando al portale spagnolo, sono in prima fila per il suo acquisto. Un affare non certo economico visto che il Benfica è da sempre una bottega cara. Per strappare Antonio Silva ai lusitani, infatti, servirà una proposta di almeno cinquanta milioni di euro con la possibilità che questa cifra cresca ulteriormente se la formazione di Schmidt continuerà a fare strada in Europa e il giovane calciatore confermerà tutto il suo valore sul palcoscenico internazionale.